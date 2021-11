Herní monitor MateView vám dopřeje luxusní zážitek

Průměrný hráč stříleček z pohledu první osoby by obvykle chtěl monitor, který podporuje obnovovací frekvenci alespoň 144 Hz. Další věc jsou barvy, které podporují schované pozorovací úhly. Širší pozorovací úhel umožňuje lepší flexibilitu, zatímco barvy zajišťují, že si hry užijete tak, jak to vývojáři zamýšleli. Hráči, kteří hrají delší dobu, se vystavují modrému světlu a blikání, což může vést k suchým očím. Díky funkcím ochrany očí, které minimalizují vizuální podněty, se můžete ponořit do svých her bez obav o zdraví svých očí.

GT nejsou jen dvě písmena

Nový ultra zakřivený herní monitor s vysokou obnovovací frekvencí pokračuje v duchu rodiny GT. Zahrnuje špičkovou povrchovou úpravu s luxusním dojmem a vynikající úroveň výkonu a spolehlivosti. Ve světě her, kde záleží na každé vteřině, může být rychlost a odezva rozhodujícím faktorem téměř v každé hře. Nabízí také energii a sílu označení GT a spotřebitelům neustále přináší jedinečné produkty. Monitor GT ještě navíc prošel certifikací TÜV Rheinland Low Blue Light a podporuje technologii DC Dimming pro eliminaci blikání. Tato kombinace pomáhá uživatelům snižovat únavu očí a nabízí i jejich lepší péči.

Dark Field Control

Dobře známý Dark Field Control dokáže okamžitě rozsvítit bojiště pomocí třípolohového nastavitelného displeje, takže nepřátelé se už nemají kam schovat. Displej podporuje také Crosshairs, který vám s výchozím zaměřovacím dalekohledem pomůže rychle zamířit na nepřátele a střílet. Pěticestný joystick převzatý z produktové řady GT spolu s OSD nabídkou navrženou na základě požadavků uživatele je intuitivní, nabízí osm režimů zobrazení a snadno se ovládá. Hry jako MOBA, RTS nebo FPS tak budou mít správný režim zobrazení a vy budete mít mnohem lepší výsledky.

Cestou k výhře je i plynulost

Huawei MateView se může pochlubit obnovovací frekvencí 165Hz. V herním světě poskytuje rychlostní výhodu a hlavně díky tomu budete mít náskok před nepřáteli. S rychlou odezvou pouze 4 ms dokáže výrazně snížit chvění a šmouhy na obrazovce, což umožňuje provádět rychlé a přesné akce. Technologie Adaptive Sync dokáže přesně synchronizovat obnovovací frekvenci grafické karty a monitoru, aby se minimalizovalo blikání a trhání obrazovky. Hraní her bude plynulejší s vylepšeným zážitkem.

Zobrazení 165 snímků za sekundu je 165Hz a každý snímek, který vidíte na obrazovce, se obnovuje shora dolů, což má za následek pevnou obnovovací frekvenci displeje. Naopak grafická karta bude po zohlednění všech proměnných systému vydávat snímky tak rychle, jak jen může. Vezměte si hraní jako rychlý příklad, složitost obrazovky se mění spolu s neustále se měnícími herními scénáři. To znamená, že je pravděpodobné, že grafická karta způsobí problémy s vykreslováním, nesoulad výstupních snímků pro jednoduché a komplikované scény a nakonec povede k trhání obrazovky.

Konektibilita a pohodlí

Monitor podporuje port HDMI/DP/USB-C, čímž plně uspokojí všechny běžné zdrojové vstupy od počítačů po herní konzole. V případě většího monitoru získáte o jeden HDMI 2.0 port více. Displej je navržen tak, aby uživatelům kromě působivého herního výkonu poskytoval celkově vylepšený zážitek, včetně vysoce nastavitelného držáku. Ať už v kanceláři, nebo doma si můžete nastavit výšku a úhel sklonu monitoru a namontovat jej na držák nebo na stěnu, podle aktuálního rozpoložení.

Huawei MateView GT 34” je k mání od pondělí 22. 11. na e-shopu Huawei za cenu 13 490 Kč a MateView GT 27” za 9999 Kč. Od 29. 11. budou oba monitory dostupné u všech partnerů.

Další novinky od Huawei i s dárky

V pondělí 22. 11. přišel do prodeje i nový MateBook 14s a s ním i sleva a dárky. Při jeho koupi do 12. 12. získáte u modelu s 16 GB RAM slevu 4000 Kč, u modelu s 8 GB RAM 3000 Kč. Pro oba modely pak platí, že k nákupu dostanete zdarma smartwatch Huawei Watch GT2 Pro v hodnotě 7299 Kč a sluchátka Huawei FreeBuds 3i v hodnotě 2599 Kč. Celkově tak ušetříte 13 898, respektive 12 398 Kč. Notebook se pyšní ultra tenkým kovovým tělem a nabízí dokonalý 2,5K FullView displej. Pro majitele zařízení Huawei nabízí systém propojení ekosystému Huawei Share.

