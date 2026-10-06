Zimní, nebo celoroční pneumatiky? Rozhoduje hlavně to, kde jezdíte

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Dvakrát ročně přezouvat, nebo zvolit jednu sadu na celý rok? Univerzální odpověď neexistuje. Při výběru pneumatik totiž nerozhoduje jen cena a značka, ale především to, kde a kolik kilometrů ročně najedete. Pro někoho jsou ideální celoroční pneu, někdo by měl zůstat u zimních.

Celoroční pneumatiky už nejsou jen kompromisem

Ještě před několika lety se na celoroční pneumatiky často pohlíželo jako na kompromis pro řidiče s malým nájezdem. Vývoj ale výrazně pokročil a kvalitní moderní celoroční pláště dnes dokáží nabídnout velmi dobré vlastnosti v překvapivě širokém rozsahu podmínek.

A mění se i nákupní chování českých řidičů. Prodej celoročních pneumatik na Pneumatiky.cz meziročně vzrostl o 43 procent a dnes už připadá téměř každá čtvrtá prodaná pneumatika právě na celoroční model. Ještě donedávna přitom šlo o podstatně okrajovější část trhu. Rostoucí zájem ukazuje, že stále více řidičů zvažuje, zda skutečně potřebují dvě samostatné sady pneumatik.

Růst obliby celoročních pneumatik ale neznamená, že jsou automaticky správnou volbou pro každého.

„Při výběru pneumatik je dobré začít úplně jinou otázkou než značkou nebo cenou. Řidič by si měl nejdříve říct, kde s autem nejčastěji jezdí, kolik kilometrů ročně ujede a v jakých podmínkách se potřebuje na vůz spolehnout,“ říká Lukáš Bábíček z Pneumatiky.cz.

Řidič, který se pohybuje převážně po městě a v nížinách, jeho roční nájezd se pohybuje do 20 tisíc km a na hory vyráží spíše výjimečně, může být ideálním kandidátem na kvalitní celoroční pneumatiky. Odpadnou mu dvě návštěvy pneuservisu ročně i nutnost skladovat druhou sadu.

Jiná situace nastává u řidiče, který každé ráno vyráží z horské obce, pravidelně se setkává se sněhem a náledím nebo má vysoký roční nájezd. Tam mají kvalitní zimní pneumatiky stále své opodstatnění.

Nejdražší pneumatika nemusí být pro vás nejlepší

Při výběru je lákavé řídit se jednoduchou rovnicí: čím dražší pneumatika, tím lepší. Jenže ani ta nemusí vždy platit.

Jednotlivé modely jsou navržené s rozdílnými prioritami. Některé vynikají na mokru, jiné na sněhu, další nízkým valivým odporem, komfortem nebo kilometrovým nájezdem. Podstatné proto není hledat „nejlepší pneumatiku“, ale pneumatiku nejvhodnější pro konkrétní způsob používání auta.

Dobře je to vidět také při praktických srovnáních. Pneumatiky.cz například testovaly prémiové celoroční pneumatiky oproti budgetové konkurenci. Výsledky ukazují, jak velké rozdíly mohou mezi jednotlivými pneumatikami vzniknout v různých disciplínách. Právě praktické testy proto mohou být při výběru podstatně lepším vodítkem než samotná cena.

Stejně důležité je nešetřit za každou cenu. Rozdíl několika stokorun za pneumatiku se při rozpočítání do několika let provozu výrazně zmenší. Rozdíl v brzdné dráze nebo ovladatelnosti auta může být naopak zásadní.

Jak tedy vybírat?

U řidiče s menším nebo středním ročním nájezdem (do 20 tisíc km), který jezdí především ve městě, po udržovaných silnicích a v mírnějších klimatických podmínkách, dává stále větší smysl kvalitní celoroční pneumatika.

Klasickou kombinaci letní a zimní sady lze naopak doporučit řidičům s vysokým ročním nájezdem, pravidelnými cestami do hor nebo těm, kteří se potřebují na automobil spolehnout bez ohledu na aktuální počasí.

Pozornost je dobré věnovat také evropskému štítku pneumatiky, výsledkům testů v konkrétním rozměru a symbolu 3PMSF, tedy horskému štítu se sněhovou vločkou. Právě toto označení potvrzuje, že pneumatika splnila stanovené požadavky pro jízdu na sněhu.

Přes 200 tisíc pneumatik fyzicky skladem

Samotným výběrem ale starosti řidiče nekončí. V hlavní přezouvací sezoně může být problémem také dostupnost konkrétního rozměru a následně volný termín v pneuservisu.

Pneumatiky.cz proto letos výrazně posílily své logistické zázemí. Společnost ONIO s.r.o., která e-shop provozuje a letos slaví 20 let, navázala spolupráci s Tirex Tyre Group (TTG). Partnerství největšího tuzemského online prodejce pneumatik se silným logistickým partnerem rozšířilo nabídku na více než 200 000 pneumatik fyzicky skladem a připravených k expedici.

Výhodou není jen množství nejprodávanějších rozměrů. Větší skladové zásoby zvyšují dostupnost i méně běžných kombinací rozměru, šířky a profilu, které mohou řidiči zejména v sezoně obtížně shánět.

Pneumatiky nemusí vůbec dorazit domů

Pneumatiky.cz navíc řeší ještě jeden tradiční problém nákupu pneumatik přes internet: co se čtyřmi objemnými plášti po jejich doručení.

Zákazník si proto může společně s pneumatikami objednat rovnou Přezutí. V síti více než 150 partnerských pneuservisů po celé republice si při objednávce vybere konkrétní servis, vidí cenu a rezervuje si volné datum a čas. Pneumatiky následně putují přímo do zvoleného pneuservisu.

Řidič tak nemusí obvolávat servisy, čekat doma na kurýra ani následně nakládat pneumatiky do auta. V domluveném termínu přijede přímo na přezutí.

Že zákazníci podobný přístup oceňují, potvrzuje i výsledek soutěže ShopRoku 2025, ve které Pneumatiky.cz získaly první místo v Ceně kvality v kategorii pneumatik. Ocenění vychází z hodnocení zákazníků, kteří v e-shopu skutečně nakoupili.

Ať už nakonec padne volba na zimní, nebo celoroční obutí, základní pravidlo zůstává stejné: pneumatiku nevybírejte jen podle ceny a loga na bočnici. Vybírejte ji podle toho, kde a jak skutečně jezdíte.

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