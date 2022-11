Zásilková služba FOFR je v doručování dárků rychlejší než Ježíšek

Také vás štve, že nejrůznější přepravní společnosti vyžadují zásilky v souměrných krabicích a o nejdelší straně třeba do 50 cm? To se vám u FOFRu nestane. Hravě si poradí třeba s kočárkem, kolem, motorkou, ale i nábytkem nebo stočeným linem do délky až 6 metrů.

„Díky široké flotile dodávek, nákladních vozů a kamionových souprav si dovolím říct, že jsme schopni zajistit převoz jakékoliv zásilky. Převyšující vymezené parametry zásilky samozřejmě řešíme individuálně, abychom zákazníkovi dokázali nabídnout náhradní alternativu a nemusel být odkazován na jiné poskytovatele těchto služeb,“ prozradil Michal Linhart, provozní ředitel společnosti Lorenc Logistic, která je jedním z regionálních dopravců sítě FOFR.

FOFR je skutečně FOFR rychlý. Vánoce stihnete

V rámci České republiky vám zásilková služba FOFR může zásilku doručit expresně do 24 hodin, na Slovensko v rozmezí 48-72 hodin a do ostatních sousedních států za 5 dní.

Nemusíte sedět doma a čekat na kurýra

„Veškeré naše služby se snažíme dělat tak, aby jejich rozsah byl komplexnějšího rázu. Dokážeme zákazníkovi pomoci nejen v rámci přepravního systému, ale také skladovými službami, mezinárodní dopravou, moderním autoservisem včetně čerpací stanice, mycí linky pro kamiony, autobusy a dalších typů vozidel,“ vyjmenovává Michal Linhart a dodává: „V rámci přepravního systému dokonce disponujeme 20 pobočkami, kde je možné zásilku ponechat a vyzvednout si ji v čase (08-17 hod), který vám vyhovuje.“

Promyšlená spolupráce silných dopravců k vašim službám

Systém FOFR provozuje 8 silných regionálních dopravců a pojí ho v jeden kompaktní přepravní celek. Můžete se tak spolehnout, že vaše zásilka bude v pořádku přepravena i do toho nejodlehlejšího místa v naší republice.

Více informaci o našich službách najdete na www.fofrcz.cz.