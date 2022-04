Za parkování v 50 českých městech lze snadno platit mobilem

A ve finále se musíte rozhodnout, na jak dlouho si parkování zaplatíte. Pokud to odhadnete špatně, budete se muset vrátit k autu dřív nebo doufat, že po vypršení platnosti nedostanete pokutu.

Na to všechno můžete zapomenout s aplikací DoKapsy od ČSOB, která je přístupná pro každého, tedy i neklienty banky. ,,Aplikace DoKapsy od ČSOB je jedinečným pomocníkem pro pohodlnější nakupování a cestování. Z přidání Prahy do parkování máme velkou radost, protože mnoho našich klientů tuto službu poptávalo. Hledat drobné ani parkovací automat uživatelé s naší aplikací nemusí už na více než 50 místech po celém Česku,“ říká Michaela Lhotková, členka představenstva ČSOB zodpovědná za Inovace a Digital.

V Praze můžete zaparkovat na libovolných fialových či oranžových zónách a nemusíte při tom hledat parkovací automat. V aplikaci jednoduše na mapě kliknete na zónu, kde právě stojíte, zvolíte délku parkování a zaplatíte uloženou platební kartou nebo pomocí Apple Pay či Google Pay. Do aplikace si můžete uložit i více aut a jejich registračních značek. Kromě Prahy můžete zaparkovat ve více než 50 městech po celém Česku. Například v Brně, Táboře, Liberci nebo Hradci Králové.

Parkovací lístek i jízdenka v mobilu

Navíc můžete v Praze zaparkovat i v modrých zónách, které jsou primárně určeny pro rezidenty a žádné parkovací automaty nemají, ale přes aplikaci DoKapsy od ČSOB si však parkování můžete zaplatit. Pozor na to, že doba parkování na modré zóně je omezená. Někde je to jedna hodina, jinde jsou to tři, ovšem aplikace DoKapsy vám to samozřejmě řekne přesně. Parkovací lístek se vám uloží do aplikace. Ta vás také upozorní, že zaplacená doba parkování končí, a pokud to potřebujete, snadno si parkování v aplikaci prodloužíte.

A když se po zaparkování auta rozhodnete po Praze cestovat MHD, můžete si v aplikaci koupit i jízdenku. Vybrat si můžete od půlhodinových až po celodenní jízdenky, různá pásma i zlevněné jízdenky. Jízdenka se vám uloží v aplikaci, kde uvidíte všechny detaily včetně zbývající doby platnosti. Navíc vás pět minut před koncem platnosti jízdenky aplikace sama upozorní.