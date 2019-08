Výsuvné boxy Decked pro dodávky a pickupy udrží v autě pořádek

Je to typický problém všech velkých automobilů a velkého prostoru obecně. Na jednu stranu je skvělé, že v něm odvezeme bez problému hodně věcí i věci velké, na druhou v něm neustále něco hledáme. Tu šroubovák, tam klíč, vrtačka se zakutálí až někam dozadu. I když se snažíme dát automobilu řád různými bedýnkami, nepomáhá to. Nejsou totiž upevněné a v autě neustále někde poletují. Při prudkém zabrzdění se předměty mohu dokonce dostat z bedny ven a poškodit se. Tyto vaše problémy však mohu velice rychle skončit. Společnost Navahocar začala do České republiky z USA dovážet zajímavé vestavby dodávek a pickup vozidel, přesněji výsuvné boxy, které se montují jako zvýšená podlaha vozů. Díky nim získáme v užitných automobilech nadstandardně přehledný prostor pro uložení věcí, které potřebujeme mít vždy v automobilu po ruce.

Dokonalí pomocníci pro profesionály

Své fanoušky si tyto boxy ve světě našly mezi celou škálou profesionálů. Staly se nepostradatelnými pro stavebníky, zámečníky, montéry, geodety, geology, opravárenské firmy, archeology, provozovatele mobilních servisů i pneuservisů, prodejce nábytku s montáží na klíč, zemědělce, zahradníky a mnoho dalších. Zatímco se v užitném prostoru auta vozí materiál či větší technika, výsuvné boxy přehledně uskladní tu menší, včetně nářadí a dalších malých pomůcek. Své uplatnění našly výsuvné boxy i u profesionálních dopravců. Konečně se velké zásilky nemíchají s malými a není nutné kvůli nalezení těch malých pomalu vyskládat půlku dodávky. Firma Decked vyvinula skutečně smysluplného pomocníka pro celou řadu řemeslných, ale i dalších odvětví. Třeba pro záchranné složky nebo armádu.

Ideální partner pro sport i hobby aktivity

Avšak geniálním pomocníkem jsou výsuvné boxy i v profi či amatérském sportu nebo v hobby sféře. Každý, kdo využívá dodávku k převážení velkých nákladů, ocení lehce dostupné přehledné prostory. Mohou to být vodácké či cyklistické týmy, horolezci, chovatelé koní, myslivci či rybáři. Výsuvné boxy, které se montují na korbu pickupu nebo do podlahy dodávky, značně zvyšují užitné vlastnosti vozidla.

Materiál, který překvapuje

Výsuvné boxy Decked jsou vyrobeny ze speciálního HDPE plastu, který charakterizuje vysoká odolnost. Jde o vysokohustotní polyetylen, který je extrémně pevný, ale současně natolik pružný, že nepraská ani pří nárazech, se kterými se při použití v automobilu musí počítat. Pro zvýšení pevnosti je kostra systému navíc vyztužena trubkami z pozinkované oceli. HDPE plast umí odolávat i výkyvům počasí, tedy zejména vysokým letním teplotám v prostoru automobilu a současně těm nízkým v zimě. Ty, kdo se zajímají o trvale udržitelný rozvoj, potěší, že jde o 100% recyklovatelný plast.

Obří zásuvky do auta

Už jste asi pochopili, že výsuvné úložné boxy jsou vlastně obří zásuvky s vrchní částí, která tvoří nosnou vyvýšenou podlahu automobilu. Co si představit pod pojmem nosná? V tomto případě poskytující nosnost při plošném zatížení 900 kg. Takže unesou většinu běžného nákladu, který v dodávce či pick-pu vozíme. Zásuvky jsou vždy dvě. V dodávce stejně velké, v pick-upu jedna užší, druhá širší. Montuje se vždy jeden ze dvou systémů: delší o délce 1 727 mm nebo kratší s délkou 1 429 mm. Šířka systému je 1 422 až

1 625 mm. Každou z vnitřních zásuvek lze zatížit až 90 kg. Přes velké rozměry a nosnost je systém velice lehký. Váží pouhých 90 až 105 kg.

Skvělým bonusem navíc jsou u výsuvných úložných boxů malé schránky s víkem v rozích. Ty slouží na uložení osobních věcí a toho, co potřebujeme mít aktuálně skutečně vždy po ruce. Třeba startovací kabely.

Jak na montáž výsuvných boxů?

Velkou výhodou celého systému je, že si jej dokážete do automobilu namontovat svépomocí. Nejde skutečně o žádný složitý úkon. Jednoduchá je v případě potřeby i demontáž. Tu zvládnete během 20 až 25 minut. Pokud si na montáž netroufáte, můžete o ni požádat firmu Navahocar. Box vám namontují v montážní hale v Chrastavě u Liberce. Na stránce firmy najdete seznam typů dodávek a pick-upů, pro které jsou výsuvné boxy k dispozici.

Cena neodradí

Díky příjemné ceně se mají Decked boxy šanci stát standardní výbavou dodávek i pick-upů. Za komplet pro pick-up (dva výsuvné boxy + krycí deska) zaplatíte 38 000 Kč plus DPH, za komplet pro dodávku 39 972 Kč. Montáž boxů firmou vás přijde na 5000 Kč plus DPH.