Výběr pneumatik je poměrně komplikovaná záležitost. Je třeba se řídit nejen požadavky na rozměry pneumatiky uvedenými v technickém průkazu a dodržovat hmotnostní i rychlostní indexy, ale také si dát pozor třeba na legislativně správné označení zimního obutí. Pneumatiky uznávané zákonem jako použitelné v zimě nesou označení M+S a symbol „Alpského vrcholu“. Ten vyžadují např. v Německu, ale ne všechny „zimní“ pneu jej mají, naproti tomu leckteré celoroční ano. Speciálně u zimních pneumatik záleží také na stáří pláště, způsobu skladování u prodejce i kompatibilitě s konkrétním vozem a jeho elektronickými bezpečnostními systémy. Při výběru pneumatik se proto zajímejte i o způsob jejich skladování prodejcem a jejich stáří. To udává čtyřmístný číselný údaj DOT na boku pneumatiky ve formátu „týden a rok výroby“. Pneumatiky staré, skladované v nevhodné poloze a nestabilní teplotě, nebo dokonce na slunci (UV záření degraduje složky směsi) nebudou mít požadované vlastnosti a přilnavost.

V zimě zbytečně neriskujte, pneumatiky vybírejte pečlivě | foto: ŠKODA AUTO a.s.



Dále také samozřejmě velice záleží na konstrukci pneumatiky, vzorku běhounu a použité směsi. Zde mohou být do jisté míry vodítkem nezávislé testy pneumatik, ale i to má svá úskalí. Na pohled totožná pneumatika stejného výrobce se stejným komerčním označením může v určitém rozměru v testech dominovat, v jiném (např. s odlišnou vnitřní konstrukcí, uzpůsobenou směsí či vzorkem) ale už tak dobrá být nemusí. Pro ideální interakci pneumatik s vozem je nejlepší vybírat obutí, které pro konkrétní automobil doporučuje výrobce. Má to své důvody, například ten, že zimní pneumatiky mají oproti letním měkčí směs, citelně hlubší vzorek a méně tuhé bloky dezénu. Při vyšším namáhání, například při prudkém vyhýbacím manévru nebo krizovém brzdění, se bloky vzorku přirozeně deformují a „opírají“ se o sebe – proto auto na zimních pneu na suchu často působí „měkčím“ či „vláčnějším“ dojmem. Do jisté míry je to akceptovatelné, pokud je ale deformace mimo hranice uvažované a testované při konstrukci vozu a jeho bezpečnostních systémů, především stabilizace a ABS, může v krajním případě dojít k drobným zpožděním reakcí elektroniky na vzniklou situaci. Což možná nezní nijak zásadně, ale ve chvílích, kdy jde doslova o centimetry a setiny sekund může i drobné zaváhání znamenat rozdíl mezi zvládnutím situace a nehodou. Pamatujte i na to, že některé pneumatiky mají kromě komerčních názvů ještě podružná kódová označení, která značí určení pneu pro konkrétní model či modely dané automobilky.



Například ŠKODA AUTO garantuje, že veškeré pneumatiky, které prodává prostřednictvím E-shopu ŠKODA a sítě autorizovaných dealerů a servisů jsou vývojovým oddělením automobilky testovány pro konkrétní modely ŠKODA a zaručují tak optimální spolupráci s elektronickými systémy i nastavením podvozků. ŠKODA nabízí i výhodné sety kompletních zimních kol, tedy pneumatik a litých nebo plechových ráfků přímo pro daný model. Kola jsou perfektně vyvážena a připravena k okamžitému použití. Obutí přímo od ŠKODA AUTO zároveň zaručuje skladování v souladu se standardy a požadavky výrobce. Přitom kompletní zimní kolo např. pro model OCTAVIA třetí generace se na E-Shopu ŠKODA prodává již za 2318 Kč. Všechny pneumatiky a komplety zakoupené od ŠKODA AUTO mají navíc v ceně pojištění Pneugarance, které pomůže při poškození pneumatiky v provozu, a to i způsobené vlastním zaviněním např. najetím na obrubník.

**údaj z ehopu – druhý nejlevnější komplet po kompletu na CITIGO