Trh autokamer r. 2021? Mio jako leader českého trhu předpovídá trendy

Mio, přední světový dodavatel bezpečnostních kamer do vozů, autonavigací a cyklonavigací, už několik kvartálů po sobě obhájil pozici jedničky na trhu autokamer v České republice. Jeho aktuálně prodávané modely autokamer si fakturovanou hodnotou udržely nejvyšší tržní podíl ze všech výrobců, a to jak celkově, tak i v takových kategoriích, jako jsou high-endové kamery s rozlišením 2k. Vyplývá to z interních údajů společnosti založených na oficiálních průzkumech trhu. A jak bude vypadat trh v roce 2021?

Kam bude směřovat trh autokamer v roce 2021?

„Trh autokamer aktuálně ovládá několik aspektů, z nichž můžeme usuzovat na dva hlavní trendy. Prvním je empirický výběr autokamery, tedy založený na pozitivních i negativních zkušenostech, často však bohužel s levnými palubními kamerami s krátkou životností. Zde pak spatřujeme přirozené směřování ke kvalitním značkám a spolehlivějším modelům i vyžadování dalších doplňkových funkcí, jako je WIFI, rozlišení 2k nebo snímkování 60 fps, kvalitní noční vidění, ovládání kamery přes telefon apod. V této kategorii už delší dobu dominuje dle oficiálních prodejních výzkumů právě značka Mio,“ předpovídá chování většiny zákazníků Martin Dobeš, Country Manager Mio Česká republika a Slovensko, na základě loňských prodejních výsledků.

Proto v roce 2020, kdy celkově trh poklesl o více než 20 %, značka Mio rostla téměř o 10 %, v podstatě jako jediná z tradičních výrobců autokamer. Potvrzují to i konkrétní data – nejvyšší tržní podíl v kategorii všech autokamer s rozlišením 2k a výše má v celém roce 2020 právě značka Mio, zejména díky modelům Mio MiVue J85 WiFi 2.5k a MiVue 798 WiFi 2.5k.

Poroste letos trh autokamer, nebo klesne?

Do této doby neustále rostoucí trh autokamer podle Martina Dobeše sice zaznamenal v loňském roce propad oproti roku 2019, ale není to podle něj způsobeno klesajícím zájmem zákazníků, to právě naopak, ale pouze s celkovým stavem ekonomiky ČR ovlivněné pandemií.

„Druhým trendem, který jasně vidíme pro rok 2021, je určitá počáteční edukace trhu. Tedy silný nárůst premiérového zakoupení kamery do auta coby dnes populárního příslušenství aut, ideálně s řadou užitečných funkcí, ale v přijatelné cenové kategorii do/okolo 3 tisíc,“ vysvětluje dále Martin Dobeš, „očekáváme proto, že trh v 2021 znovu poroste, ve srovnání s rokem 2020 zhruba o 20 %.“

Více než polovina prodaných autokamer v kategorii 2990–3490 Kč byla od značky Mio

Právě v této zákaznicky nejoblíbenější kategorii excelovala v roce 2020 kamera MiVue 792 WiFi Pro, která byla ve čtvrtém kvartále vůbec nejprodávanější kamerou z pohledu utržených částek a celkově pak druhá za celý rok 2020.

Nejprodávanější DUAL autokamerou byla MiVue C380Dual (přední a zadní kamera v balení), nejen v této kategorii do 3490 Kč, ale i celkově. (Pozn. red.: funkci volitelného připojení zadní kamery „dual“ má většina z prodávaných modelů autokamer Mio. Běžně však na trhu samostatně prodávané autokamery funkci podpory zadní kamery nemívají.)

Čeho by se měli v roce 2021 zákazníci u autokamer vyvarovat?

Z interní analýzy Mio ohledně zkušeností zákazníků s kamerami všech značek na trhu vyplynulo, že se téměř všichni řídí zveřejněnými parametry výrobců, byť pak s lítostí zjistí, že některé byly uváděny jako minimálně nadsazené.

„Mezi aktuální takto nadsazené údaje u autokamer jsou např. rozlišení 4K, které ovšem je pouze přepólované 2K nebo v horším případě jen Full HD. Zákazník má pak pocit, že kupuje vyšší rozlišení, než ve skutečnosti dostane,“ dodává k objevujícím se neduhům některých značek na trhu Martin Dobeš. „Proto se snažíme vždy k zákazníkům být maximálně korektní a pokud uvádíme, že naše kamery mají 2,5k rozlišení, tak jej zákazník opravdu získá. A nejen to.“

Z interní analýzy Mio vyplývají i další parametry, v nichž výrobci kamer mluví tzv. „reklamštinou“, patří mezi ně úhel záběru kamery (uváděný je např. 170°, ale reálný je jen okolo 130°), ale i celá řada dalších. I zde proto Mio uvádí reálné úhly záběru, např. 150° úhel MiVue C570 je skutečně ten, jenž zákazník získá.

Největší úsporu financí (to se týká zvlášť těch, kteří s kamerami teprve začínají nebo nevyžadují tolik funkcí) si zákazníci nezajistí koupí jakéhokoliv levného modelu, byť na první pohled vypadá dobře a je popsaný úžasnými parametry. Důležitý je důraz na fyzickou výdrž a spolehlivost autokamery, především díky kvalitě zpracování celé kamery, kvalitním komponentům (pevný odolný držák, optický senzor, světelnost objektivu, skleněná a nikoliv plastová čočka, aj.) a samozřejmě pak řadu informací zjistí z objektivních testů nebo unboxingů dostupných na síti Youtube či z recenzí běžných uživatelů. Důležitým parametrem při výběru kamery je i následná kvalita a zajištění poprodejní a servisní podpory výrobcem.

„Zákazníci nám i po sedmi (!) letech píšou, že stále každý den používají naši kameru nebo navigaci a že by si chtěli koupit novější model. Z modelů, jako je MiVue 338, 518 nebo 688, tak rovnou přecházejí na moderní MiVue 798 WiFi 2.5k nebo MiVue C570 s vysokým stupněm kvality nočního vidění. To nás vždy ohromně potěší,“ dodává k tomu Martin Dobeš, Country Manager pro Mio ČR a Slovensko.

TOP 20 autokamer ČR aktuálně se 6 modely MIO

V žebříčku 20 nejprodávanějších autokamer v ČR za rok 2020 se tentokráte objevilo celkově šest modelů autokamer značky Mio.

Jde o modely Mio MiVue 792 WiFi, MiVue 798 WiFi 2.5k, MiVue C380 Dual a MiVue 733 WiFi, ale také prodejní stálice MiVue C330, a nezapomínejme na inovátorský bezdisplejový koncept autokamery v podobě MiVue J85 WiFi 2.5k (ovládaná přes mobilní aplikaci).

Celkově má pak značka Mio má přes dvacet pět různě vybavených autokamer na trhu.

Novinky autokamer Mio pro rok 2021?

Mio navíc každý rok uvádí několik technologicky pokročilých novinek. Mezi posledními byla nová vlajková loď Mio – MiVue 846 WiFi s 60 fps, senzorem SONY STARVIS a reálným úsekovým měřením rychlostních radarů.

Dále pak za zmínku určitě stojí modely MiVue 866 s 1.5x větším optickým senzorem blížícím se kvalitou digitálním zrcadlovkám, se 60 fps a kvalitním nočním viděním, nebo MiVue 818 s funkcí cestovní knihy jízd. Další modely značka Mio připravuje během následujících jarních měsíců.

Více informací naleznete na www.mio.com/cs_cz/

O společnosti Mio

Společnost Mio Technology vyvíjí a prodává produkty, které svým uživatelům umožňují využít poslední novinky v mobilních službách. Společnost byla založena v květnu 2002 a nyní působí na Tchaj-wanu, v Číně, Evropě, Severní Americe, Austrálii, Japonsku a Jižní Koreji. Mio Technology celosvětově prodává ve více než 60 zemích.

Mio Technology je leaderem na trhu autokamer a GPS navigací v regionu střední a východní Evropy. Vyvíjí produkty na základě každodenních potřeb svých klientů. Jde o bezpečnostní kamery do aut, motokamery, navigace do aut a cyklonavigace a další produkty. Více na https://www.mio.com/CZ.