Tažné zařízení udělá spoustu práce a zhodnotí váš vůz

My Češi už dávno nejsme jen kutilové, chataři a chalupáři, ale také sportovci a cestovatelé. Proto si dnes vysvětlíme, jak přepravit náklad, kola a další vybavení co nejbezpečněji a co nejefektivněji. Tedy pomocí tažného zařízení našeho vozu.

Že ještě žádné nemáte? Tak následující řádky budou právě pro vás. Pokud již ano, dozvíte se i tak spoustu zajímavostí, které jste jistě nevěděli. Možná přijde vhod i pár dobrých tipů na příslušenství k tažnému zařízení, což není jen přívěsný vozík, ale také nosiče kol, zavazadel a úložné boxy.

Doby, kdy jsme si montovali tažné zařízení na svou stařičkou Octavii doma v garáži, jsou už dávno pryč. Ne že by to dle zákona dnes nešlo, ale moderní vozidla prošpikovaná bezpečnostními systémy a elektronikou téměř ve všem, vyžadují péči, kterou doma dostat nemohou, a proto jej raději svěřte odborníkům v montážních střediscích TowPoint.

Vertikálně odnímatelné tažné zařízení

Naše dlouholeté zkušenosti a množství dat získaných praxí přímo při montážích zaručují nejvhodnější výběr tažného zařízení a zejména elektroinstalace, která výrazně ovlivní funkčnost vozu do budoucna. Nenecháme vás odjet s něčím, co není 100% kompatibilní s vaším vozem.



Tažné zařízení vám ulehčí spoustu těžké dřiny, zpříjemní sportování, ale také zhodnotí váš vůz. Ne nadarmo stoupá poptávka po ojetých vozech právě s již namontovaným tažným zařízením. Vzhledem ke stále vyšší náročnosti programování a zachování všech moderních funkcí vozu bude poptávka po novějších ojetých modelech aut s tažným zařízením stoupat ještě více.



Jak vybrat tažné zařízení?

Výběr tažného zařízení je asi ta nejjednodušší část, pomocí webového formuláře na stránce www.towpoint.cz zvolíte buď variantu „pevné“, to znamená obvykle tažnou kouli, která je přišroubována dvěma šrouby, nemusí se sundávat a pokud auto sem tam půjčujete někomu, kdo není opatrný řidič, nevrátí vám ho s odřeným nárazníkem, což se při dnešních cenách za servis vyplatí.

Nebo pokud preferujete variantu „odnímatelné“, budete nuceni kouli vždy, když ji nepoužíváte, sundat. Nelekejte se, je to jednoduché a ten, kdo preferuje design a čisté linie vozu, sáhne po tomto řešení, které nikterak nezasahuje do vzhledu auta. Pokud se provádí úprava nárazníku, tzv. „stříhání“, je to pouze v nelakované části nárazníku a je téměř neviditelné. Tyto detaily, které jsou individuální u každého vozu, můžete zkonzultovat s našimi techniky na naší zákaznické lince 702 111 702. Po vyplnění poptávkového formuláře se vám sami ozvou.

Jak vybrat elektroinstalaci?

Výběr elektroinstalace se vám také snažíme ulehčit. Z praxe víme, které vozidlo co potřebuje, jak složité a časově náročné je naprogramování vozu, které značky preferují originální svazky. Proto při výběru na www.towpoint.cz volíte pouze konfiguraci zásuvky 7-pin nebo 13-pin, dle vašich požadavků.

Konfiguraci 7-pin jistě všichni znáte, dnes je již považována za základní. Při montáži nových vozidel, i s ohledem na 13pinový rozvod nosičů kol, karavanů a dalšího příslušenství, 13pinový rozvod doporučujeme. Vždy se zákazníkům snažíme vštěpovat: „Na 13pinový svazek pomocí redukce, kterou vám dáme při montáži v sítích TowPoint zdarma, 7pinový vozík vždy bezpečně zapojíte. Jistě byste ale nechtěli být konfrontováni policií v zahraničí, za nesvítící couvací světla, protože jste chtěli ušetřit pár stokorun a nechali si namluvit, že 7pinová zásuvka stačí.“

Samozřejmě jak tažné zařízení, tak i elektroinstalace dodáváme výhradně homologované a schválené pro provoz na pozemních komunikacích, od renomovaných evropských výrobců. S detailním výběrem vám rádi pomohou naši technici na zákaznické lince 702 111 702.

Horizontálně odnímatelné tažné

Často kladené otázky



1. Jak dlouho trvá montáž?

Obvykle 4 hodiny, záleží na daném modelu vozu, míře moderních funkcí a výbavě.

2. Kdo může dnes dle zákona montovat tažné zařízení a jak je to se zápisem do technického průkazu?

Můžete na vozidlo montovat i doma, pak následuje prohlídka na stanici technické kontroly, následně zápis do technického průkazu (TP) na příslušném úřadě.

Nebo zvolit montážní místo TowPoint, kde vozidlo po dohodě přistavíte a obvykle ještě týž den vyzvednete v bezvadném stavu s potvrzenými dokumenty „typový list“ a následuje již jen zápis do TP na příslušném úřadě.

3. Jak je to s maximální váhou vleku, kterou mohu tahat?

Každé vozidlo má ve velkém TP kolonku „největší technicky přípustná hmotnost přípojných vozidel“. Zde jsou uvedeny váhy pro bržděný a nebržděný vlek i svislé zatížení na kouli, které určil výrobce vozu na základě motorizace a konstrukce. Tyto hodnoty nesmí být překročeny. Pozor: u mnohých moderních vozidel, elektromobilů, bývají tyto hodnoty omezeny. Před montáží nezapomeňte tyto hodnoty zkontrolovat. Pokud jsou uvedeny nuly nebo nejsou hodnoty vůbec, na takové vozidlo nelze přípojné zařízení instalovat.

4. A co nosiče kol? Tady existují také nějaká omezení?

Samozřejmě, tak jako zatížení v tahu, je nutné sledovat hodnotu „svislého zatížení na čep (kouli)“. Tato určuje, jak těžký nosič a na kolik kol můžeme na vozidlo připojit. Při zatížení počítejte nejen s váhou kol, ale i s váhou nosiče. Nosiče kol montujeme na kouli, která je odmaštěná a naprosto čistá! Na rozdíl od tažení vleků, kde je potřeba ji mazat vhodným přípravkem. Výjimku tvoří vozíky se stabilizačními systémy, v tomto případě čep koule nemastíme.

Pan Tažák radí

5. Co nové vozidlo a jeho záruka, pokud si nechám namontovat tažné zařízení?



Nejen na nové, ale na všechna vozidla, jak jsme si řekli výše, je potřeba montovat takové díly a zejména elektroinstalace, které jsou pro dané vozidlo určeny, homologovány, prostě „na to auto patří“. Důrazně nedoporučujeme univerzální svazky „pokoutně připojené“ pomocí prořezávacích svorek. Renomované značky, jimiž jsou ErichJaeger, Westfalia a ECS, jsou i prvododavateli do koncernů VW, PSA či Hyundai atd. Ve spojitosti s použitými pracovními postupy a technickým vybavením pro „kódování vozidel“ ztráta záruky nehrozí.

Více informací naleznete na www.towpoint.cz nebo zavolejte na zákaznickou linku 702 111 702.