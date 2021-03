Srovnání povinného ručení. Cesta k penězům navíc?

Pod drobnohled si vezmeme povinné ručení na rodinný vůz. Možná vás překvapí, jak velké částky jdou změnou povinného ručení získat. Cestou je podrobné srovnání nabídek povinného ručení, které jsou aktuálně dostupné na českém trhu. Prozradíme vám tipy, kde najít kvalitní srovnání povinného ručení i jak postupovat při jeho změně. Překvapením může být návod, jak postavit zajímavý přivýdělek třeba na povinném ručení. A nejen na něm.

Změna či zrušení povinného ručení

Potřebuji ušetřit, tak povinné ručení zruším. To je velmi chybná úvaha. Povinné ručení musí být uzavřeno na každý vůz, který se pohybuje po českých silnicích. Zákon ho definuje jako pojištění zodpovědnosti z provozu vozidla na pozemních komunikacích. Z tohoto pojištění jsou hrazeny škody, které vlastním vozem můžeme způsobit. Můžeme být sebeopatrnější, ale jsme jen lidé. I krátká cesta může skončit nehodou a škodou na cizím majetku. Cesta k úspoře tedy nevede přes zrušení povinného ručení, ale přes jeho změnu.

Cena povinného ručení a co vše ji ovlivňuje

Každá pojišťovna má trošku jiný postup, kterým počítá cenu povinného ručení. Jednotlivé parametry se mohou lišit, ale je dobré vědět, co vše cenu ovlivňuje. Základem je výkon vozu (objem motoru), adresa trvalého bydliště a věk osoby, která povinné ručení sjednává. Do hry může vstupovat i počet sedadel, užití vozu, účel pořízení. Cenu pojištění může ovlivnit i model a značka vozu, druh paliva, hmotnost vozu i datum jeho první registrace. Většinu toho neovlivníme. Co tedy ovlivnit můžeme?



Jak získat finance navíc u povinného ručení vozu

Jsou dvě cesty, jak změnou současného povinného ručení můžete získat volné finance.



Změna současné smlouvy na povinné ručení

Podívejte se, co vše zahrnuje smlouva o současném povinném ručení. Zaměřte se na všechna připojištění, které jste si sjednali v lepších časech. Opravdu je teď potřebujete? Ušetřit lze také změnou limitů povinného ručení. Pokud jezdíte málo a na krátké vzdálenosti, může vám po nějakou dobu stačit pojistka s nižšími limity. Bývá levnější.

2. Srovnání nabídek na trhu a přechod k jiné pojišťovně

Velmi zajímavou úsporu můžete objevit, když si srovnáte nabídky pojišťoven na trhu. Můžete jít pracnou cestou a sami si najít všechna možná povinná ručení. Nebo si to výrazně zrychlíte a necháte si srovnávačem Porovnej24.cz porovnat nabídky právě pro váš vůz. Pak už si jen vyberete tu, která se vám bude nejvíce líbit a přinese úsporu v rodinném rozpočtu.



Limity pojistného krytí u povinného ručení

Při uzavírání smlouvy na povinné ručení máte obvykle na výběr několik variant limitů pojistného krytí. Jsou to částky, které vyjadřují maximální hranice pojistného plnění. Mohou se zdát obrovské. Nicméně představte si situaci, kdy nabouráte do čerpací stanice nebo způsobíte hromadnou nehodu na dálnici. Teď už dávají limity větší smysl. Čím vyšší je limit pojistného krytí, tím je také vyšší cena povinného ručení.



Připojištění k povinnému ručení

Základní povinné ručení kryje škodu na majetku a zdraví způsobenou vaším vozem třetí straně. Nikoliv škodu na vašem vozidle, případně vaše zranění. Nicméně jsou tady různá připojištění, která pomáhají pokrýt škody i na vašem vozidle. Obvykle si můžete připojistit asistenční služby a odtah vozidla po nehodě či poruše. Připojištěna mohou být skla vozu, střet se zvěří, úrazové pojištění řidiče a posádky, ale také třeba zavazadla. Některé pojišťovny nabízejí i tzv. mini havarijní pojištění. Každé připojištění cenu pojistky navyšuje. Podívejte se na porovnání povinného ručení na webu OKfin.cz, která připojištění mají smysl a která jen zbytečně prodražují pojistku.



Kdy lze měnit smlouvu na povinné ručení

Smlouvy na povinné ručení se uzavírají na dobu neurčitou. Nicméně mají každý rok výročí, kdy se smlouva automaticky prodlouží. To je čas pro přenastavení smlouvy či odchod k jiné pojišťovně. Pamatujte, že záměr změnit smlouvu či ji ukončit musíte pojišťovně oznámit minimálně 6 týdnů před koncem pojistného období. Chcete-li smlouvu měnit, musíte si pohlídat datum konce pojistného období.



Tip na zajímavý přivýdělek

Víte, že na povinném ručení můžete vydělávat celý rok? Jak? Vyzkoušeli jste si sílu srovnání povinného ručení na Porovnej24.cz a úsporu, kterou vám přinesli? Doporučte i vašim známým srovnání nabídek na trhu na Porovnej24.cz. Za jedno doporučení můžete získat v průměru 1241 Kč.



Extra tip na peníze navíc

Zjistili jsme, že takto si můžete přivydělávat nejen u povinného ručení. Možností, jak získat peníze navíc, je daleko více. Další tip nám prozradili specialisté z portálu FérMakléři.cz:



„Doporučením si člověk může dobře přivydělat i v realitách. Každý makléř dá rád za dohozenou nemovitost několik tisíc. Nebo můžete prodat nějakou vaši nemovitost. I cena garáže dnes může mít hodnotu půl milionu,“ upřesňuje Miroslava Vápeníková.

Potřebujete-li peníze navíc, můžete začít u povinného ručení. Opatrným přenastavením smlouvy nebo změnou pojišťovny můžete ušetřit i několik tisícovek ročně. Ideální je využít sílu srovnávačů ve vlastní prospěch. A nemusíte skončit jen u změny povinného ručení. Řekněte váš příběh známým a doporučte jim stejný postup. Vaše doporučení mohou být další cestou k penězům navíc.