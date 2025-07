Revoluce v bydlení v Českých Budějovicích

Rezidence u Sv. Eliáše (3 bytové domy, Zdravotní zařízení, Škola s tělocvičnou) je nový rezidenční projekt situovaný v obci Hůry, která leží zhruba 5 kilometrů od centra Českých Budějovic. Lokalita je umístěna mimo hlavní zástavbu. Projekt těží z výhod strategické polohy – v těsné blízkosti hlavních silničních tahů vedoucích do Českých Budějovic i na dálnici D3, která je dostupná pár minut autem. Díky tomu je možné pohodlně cestovat nejen do krajského centra, ale i do dalších částí Jihočeského kraje.

Bytové jednotky všech velikostí, příjemné zahrady, luxusní výhledy na České Budějovice z rozlehlých teras a balkonů.

V rámci projektu vznikne celkem 191 bytových jednotek o různých dispozicích od 1+kk až po 4+kk. Byty budou umístěné ve třech budovách, což umožní dostatečné osvětlení a prostor. K bytům bude náležet sklepní kóje a vlastní parkovací stání, toto příslušenství se platí nad rámec cenu za jednotku. Součástí většiny bytů bude balkon, terasa nebo předzahrádka. Projekt je navržen tak, aby splnil potřeby širokého spektra obyvatel – jednotlivců, rodin s dětmi i seniorů.

Technické řešení bytů a jejich dispozice odpovídají současným požadavkům na komfort a efektivitu využití prostoru. Výstavba bude probíhat s důrazem na kvalitu materiálů a standardů tak, aby splnila potřeby moderního bydlení.

ZDRAVOTNÍ A KOMUNITNÍ SLUŽBY

Rezidence u Sv. Eliáše zahrnuje budovu zdravotnického zařízení. Tato infrastruktura zajistí dostupnou zdravotní péči pro místní obyvatele a zvýší celkovou kvalitu života v této lokalitě.

ŠKOLA S TĚLOCVIČNOU, JÍDELNOU A MATEŘSKOU ŠKOLKOU PÁR MINUT VEDLE REZIDENCE – ZÁRUKA BEZPEČNÉHO, KLIDNÉHO A ČISTÉHO ZÁZEMÍ PRO DĚTI.

Součástí rezidence bude nově postavená základní škola s pěti třídami, která disponuje vlastní jídelnou a moderní tělocvičnou. Tělocvična bude sloužit nejen školákům, ale i veřejnosti v rámci sportovních a volnočasových aktivit.

Projekt je doplněn o veřejné zelené plochy, parky a dětská hřiště, které budou přístupné všem obyvatelům rezidence. Pro pěší a kočárky jsou plánovány zpevněné cesty, které zajistí bezpečný pohyb uvnitř areálu i propojení s okolní přírodou.

Proč se jedná o strategickou a komfortní lokalitu? Sever Českých Budějovic – Část města, která urychluje dopravu v našem městě, vzniká zde nová infrastruktura a díky ní i pohodlné místo pro život.

Dopravní dostupnost je jedním z klíčových aspektů projektu. Velkou výhodou je nájezd na dálnici D3. Stibus jenž bude propojovat projekt s MHD je situován přímo v areálu, což usnadní dojíždění do města bez nutnosti auta. Automobilová doprava do centra Českých Budějovic zabere přibližně 9 minut do centra, do Hluboké nad Vltavou 12 minut a do Třeboně zhruba 17 minut. Český Krumlov 25 minut autem a resorty na Lipně 1h. Cyklotrasa vede do centra Českých Budějovic, což umožňuje pohodlnou alternativu dopravy. Využijte dálnici v plném rozsahu.

Generálním dodavatelem projektu je obchodní společnost STRABAG a.s., jenž stojí za zpracováním projektové dokumentace již od vydání územního rozhodnutí. Ohledně plateb nabízíme 3 varianty financování a výkonného finančního partnera, který je schopen zajistit hypotéku v různých podmínkách. Máme také výhodný program pro větší investory.

Informace a ceník všech bytů naleznete na webu. Buďte mezi prvními a staňte se součástí moderní rezidence.

191 Bytových jednotek, Zdravotní zařízení, Škola – Vítejte

