Referenční prémiové vozy lákají české zákazníky

Vystudoval jste Vysokou hudební školu Carla Marii von Webera v Drážďanech. Jak došlo k tomu, že jste se upsal automobilové branži?

Bylo mi jednadvacet, když jsem po prvním semestru přijel na návštěvu ke svému otci do Teplic. Mé studium v zahraničí bylo pro něj tehdy finančně náročné, a tak mi řekl, že už jsem dost starý na to, abych se o sebe začal starat sám a pokud to neudělám teď, nedojde k tomu už nikdy. Najednou jsem se ocitl v situaci, kdy jsem měl na krku školné, náklady na bydlení, dopravu, údržbu hudebního nástroje atd., tak jsem začal hledat způsob, jak si budu během studia vydělávat, abych mohl školu dokončit. Postupem času jsem se skrz různé brigády seznámil s Dieterem Weißenbornem, vedoucím prodeje v místním Audi Zentru, a tím to všechno začalo.

Nákup zánovních ojetin v Německu byl zrovna pro Čechy aktuálním tématem...

Přesně tak, jenže spoustu z nich mělo jazykové bariéry, což začalo skýtat potenciál pro mne jako začínajícího obchodníka. Přes tlumočení obchodních jednání jsem se najednou dostal k práci, která byla s mým studiem konformní a během krátké chvíle mě na ty vlastní nohy postavila. Laptop a mobilní telefon mně tehdy umožňovaly mimo přednášky a cvičení pracovat prakticky kdykoliv a kdekoliv, a tak jsem si během školy našetřil patřičný obnos a krátce před jejím absolvováním pořídil první vlastní vůz se čtyřmi kruhy na masce, což se mi stalo osudným.

Nelitujete tedy toho, že jste se nedal na hudební dráhu?

Vůbec ne, naopak. Myslím si, že s hudebním nástrojem je to stejné jako s autem. Němečtí spolužáci byli už tehdy zejména co se týče možnosti hrát na profesionální nástroj minimálně o generaci napřed. Je to jako když byste se na startovní dráze postavil s Trabantem proti Porsche a pochopitelně tímto stylem vyhrát konkurz do solidní opery nebo filharmonie nelze. Jsem rád, že s odstupem času mám právě díky obchodu na tyto hudební nástroje patřičné prostředky, i když muziku už provozuji jen jako hobby. Nedávno mi žena pořídila precizní francouzský saxofon, což mě těší, příležitostně zahrát třeba zákazníkům, se kterými mám mnohdy i přátelský vztah.

Specializujete se na dovoz referenčních vozů z Německa. Co se pod názvem referenční vůz skrývá?

Referenční vozy jsou auta ve stáří od šesti měsíců do dvou let.

Z převážné části se jedná o služební vozy výrobce, spolkových vládních organizací a úřadů, nebo vozidla určená k užití významnými osobnostmi.

Jaké byly vaše začátky v tomto směru?

Začínali jsme v době nástupu pandemie s mojí manželkou. Já tehdy pracoval už deset let v Audi Zentru a ona v pražském hotelu. Najednou zavřeli hranice i ten hotel, a tak jsme byli spolu doma, přemýšleli co bude dál a při procházce s naším psem dali dohromady nápad společného podnikání a založili firmu na dovoz aut z Německa.

O které vámi nabízené vozy je v současné době největší zájem?

Vozy Audi prodáváme nejvíc, je to dané tím, že jsem s touto značkou již od prvopočátku úzce spojený a za celou dekádu absolvoval řadu jejich školení. Oblíbené jsou v současné době zejména RS modely a SUV Q7 a Q8. Díky zájmu publika jsme postupně náš sortiment rozšířili o značky Porsche, Volkswagen, Bentley, ale i začínající značku Cupra, která rovněž spadá do koncernové skupiny VW.

Mohou se klienti s referenčními vozy seznámit osobně ještě před realizovanou koupí?

Pokud si dáváte do výroby nový vůz, tak ho před koupí osobně nevidíte, a tak je to i s vozy referenčními. Co se týká optického a technického stavu, je tento standard s novým vozem srovnatelný. Díky vysokým nárokům prémiových programů prodeje těchto aut, napříč spektrem výběru, prochází tyto velmi náročnými výstupními kontrolami, a tak je zaručena jejich prvotřídní kvalita.

Před nedávnem jste otevřel vlastní pobočku v Paláci Zdar v Ústí nad Labem. Co vše tam můžete klientům nabídnout?

Zázemí moderně vybavené kanceláře s nábytkem Rolf Benz, minibarem a výbornou kávou nabízí prostor pro osobní seznámení a pomoc při výběru vhodného auta. V podzemní garáži je pak možná prezentace a následně i předání vozu. Po transportu auta do Česka zajistíme registraci na české RZ a na auto můžeme vyřídit i úvěr u banky, která sídlí ve stejné budově. Celý proces obchodu je tak pro naše zákazníky velmi komfortní a nenáročný.

A jak je to se zárukou? Na jak dlouhou dobu ji poskytujete?

Většina referenčních vozů má výrobcem prodlouženou záruku na pět let od data první registrace / 100.000 km. Pokud tomu tak není, můžeme tuto individuálně zajistit formou dodatečného pojištění.

Zajišťujete pro klienty také záruční či pozáruční servis? V Čechách nebo v Německu?

Auta vozíme na servis do Německa. Díky krátké dojezdové vzdálenosti a síti autorizovaných servisních partnerů, které v Sasku máme, je to mnohdy pro naše zákazníky atraktivní možnost údržby.

Bohumil Brejžek