Prohlédněte si kalendář veteránů ŠKODA s Evou Decastelo

Ano, přesně vedle těch škodovek, se kterými se za totality proháněla každá průměrná rodina.

Eva tak pózuje ve stařičké ŠKODA Tudor z roku 1951 nebo ve Felicii roadster, ale najdete ji třeba i u autobusu 706-RTO Lux, s kterým starší čtenáři jezdili budovat socialismus při bramborových brigádách a nebo sbírat amerického brouka mandelinku bramborovou.

Kalendář si můžete prohlédnout a případně i zakoupit ZDE

Za kalendářem stojí parta obyčejných kluků z Klatov, kteří si říkají „ŠKODAteam“ a již sedmnáctým rokem pořádají akce pro majitele vozů ŠKODA, jako jsou Škoda srazy v Běšinech u Klatov nebo Rally ples, a před čtrnácti lety začali vydávat i vlastní kalendář.



Jaké to je fotit se známou celebritou, nám odpověděl Roman Schavel, předseda Škodateam klubu: „Musím přiznat, že jsem z toho měl strach. Ono během focení najedeme třeba 1700 kilometrů přejížděním mezi jednotlivými auty, takže jsme stísněni v jedné dodávce a teď se tam prostě mačkejte s nafoukanou celebritu … Eva Decastelo mě ale mile překvapila. Během pár kilometrů zapadla do kolektivu a užili jsme si neskutečnou srandu. Vůbec to nevypadalo tak, že jsme si na focení „pronajali“ celebritu, spíše jako když fotíme naši nejlepší kamarádku. Celé to vlastně završila Eva, když po skončení fotografování pozvala celý náš produkční team do luxusní restaurace! Bylo to prostě celé naopak. Předpokládám, že běžně celebritám zajišťuje catering produkce, my ho měli zajištěný od celebrity.“

Z focení kalendáře existuje i několik videí, najdete je ZDE.

Kromě Evy Decastelo jsou na stránkách kalendáře ještě další dvě modelky, Sylvie Hunyadyová a Lucie Fuchsová. Hlavním motivem kalendáře jsou ale veterány ŠKODA. „Začátky před čtrnácti lety byly krušné, každý se ptal co za to, když nafotíme právě jeho vůz. Karta se ale již dávno obrátila a dnes naopak musíme majitele odmítat my, přeci jen má kalendář jen 13 stránek. Snažíme se tak vybrat ty nejhezčí a nejzajímavější kousky,“ doplňuje. V novém kalendáři tak najdete speciality, kterých bylo vyrobeno jen několik desítek nebo stovek a hodnota těchto škodovek se pohybuje v řádu stovek tisíců a u některých i více než milion korun. Nejcennějšími kousky jsou MTX roadster, MTX cabrio, Garde cabrio Meise, Rapid cabrio 135 MTX nebo třeba Škoda 130 RS focená s Renault Alpine. „Co dělá Renault ve škodováckém kalendáři? Kdo sledoval rallye v osmdesátých letech ví, že právě největším konkurentem našich vozů ŠKODA 130 RS byla Alpina Vladimíra Hubáčka. A to byl důvod, proč jsme tyto vozy chtěli společně vyfotit a vznikla tak fotografie jejich věčného rivalství,“ dodává.

Kalendář je skoro třičtvrtě metru široký (610mm) a na výšku má téměř půl metru (480mm) a i když je tištěn pouze v limitované edici, má více než příjemnou cenu 199 korun. To jsou důvody, proč se kalendáře Škodateam většinou vyprodají ještě před koncem roku. Celý kalendář si můžete prohlédnout a případně i zakoupit na stránkách ZDE.

A jak píše škodateam na svých stránkách: koupí nepřispíváte nějakému anonymnímu generálnímu řediteli na to, aby si koupil třetí chatu. Přispíváte na organizování akcí, které pro motoristy ŠKODAteam celoročně pořádá: Rally ples, SlalomCup Janovice, jarní sraz Škoda, podzimní RALLY sraz ŠKODA, AUTO KINO a pokud napadne dost sněhu, tak i slalom na sněhu SnowSHOW.