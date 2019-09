Pořiďte pro svou firmu kovový nábytek a snižte tak daňový základ

Firma Enprag s.r.o. je na toto období roku jako vždy perfektně připravena, neboť nejde jen o administrativní odpis nákladů a tím snížení daňového základu, ale především o fyzickou dodávku objednaného zboží k zákazníkovi tak, abyste si mohli udělat radost vánočním dárkem od nás a těšit se z nového nábytku.

Nejen pro tento účel jsme tento rok dvojnásobně zvětšili skladovou plochu a zaplnili ji rychloobrátkovým zbožím za obrovskou sumu 20 milionů korun. Jsme tedy připraveni splnit i požadavky na poslední chvíli. A že jich určitě nebude málo, na to jsme si za 25 let fungování firmy již zvykli, a tak nás nepřekvapí, že se tato situace rok co rok pravidelně opakuje. Ale hlavně jsme díky naší finanční síle schopni takto fungovat celoročně, nesoustředit se pouze na poslední 3 měsíce v roce.

Trubkový systém

Co nabízíme?

Dlouhodobě a zdaleka nejvíc se věnujeme oblasti průmyslu, takže největší podíl tvoří dílenský a průmyslový kovový nábytek, s tím je spojena též nabídka z ranku Štíhlé výroby. Tady jsme v poslední době zaznamenali ohromné úspěchy a kompletně vybavili několik velkých továren, můžeme se teď tedy chlubit hezkými referencemi. Pro inspiraci si prohlédněte náš web, který se na oblast štíhlé výroby specializuje, a v případě potřeby se s důvěrou se obraťte na naše vysoce kvalifikované odborníky, kteří jsou schopni splnit i nemožné.

Robustní pracovní stoly

Pro dílny, různé výrobní provozovny nebo vaše garáže máme novinku – robustní a velmi stabilní pracovní stoly s vysoce odolnou dvouvrstvou černou MDF deskou, která snese zatížení až 1000 kg. Podnoží stolů je navíc vybavené rektifikačními patkami pro vyrovnání nerovností. K tomu nabízíme i závěsné zásuvkové kontejnery i kontejnery s dvířky v několika provedeních, uzamykatelné kovové skříně s vysokozátěžovými policemi, takže se můžete vybavit kompletně od nás včetně nářadí v sadách, přehledně uložené v plastových modulech. To vše za opravdu velmi příznivé ceny.

Dílenský stůl

Nábytek pro kanceláře i ordinace

Pro kanceláře a lékařské ordinace jsme se zásobili novými druhy zásuvkových kartoték, skříní s křídlovými i posuvnými dveřmi, podařilo se nám i doplnit sortiment kancelářských zásuvkových kontejnerů, opět vše za ceny, které vás překvapí. To vše můžete doplnit vysoce kvalitními, moderními, a přitom cenově přístupnými odpadkovými koši z Polska.

Kartotéky

Krásné a praktické odpadkové koše na ulici

Nezanedbali jsme ani oblast městského mobiliáře a nabízíme zcela nový sortiment kovových odpadkových košů s upevněním do země, aby odolaly hrubému zacházení různých vandalů. Jsou krásné, takže budou vaši ulici nebo park navíc i zdobit. Široká nabídka nejrůznějších druhů lavic, stojanů na kola, pítek, zpomalovacích prahů, květináčů a vitrín se nezměnila, stálice našeho sortimentu jsou samozřejmě dále k dispozici.

Odpadkový koš Markus

Trezory pro domácnosti

Co se týká domácností, z našich zkušeností můžeme například nabídnout některý z našich trezorů, ať už potřebujete uschovat jakékoli cennosti a doklady, nebo chcete někoho z vašich blízkých potěšit trezorem i jako netradičním vánočním dárkem. Protože je naše nabídka opravdu obrovská a mohlo by vás to zmást, mrkněte na stránku Vše o trezorech a sejfech nebo prostě zavolejte, některý z našich obchodníků rád poradí a doporučí vhodný typ.

Trezor

Kovový nábytek můžete objednávat i online

Takto bychom mohli pokračovat donekonečna, ale nejlépe bude, když si prohlédnete naše webové stránky s přehledným e-shopem, kde se opravdu velmi rychle zorientujete, pro užší výběr pak slouží podrobné filtrování podle různých parametrů.

Rádi vás tu ale uvidíme i osobně, můžete si alespoň část nabízeného zboží přímo prohlédnout a fyzicky osahat a vyzkoušet v naší obsáhlé vzorkovně. Pokud pojedete autem, z parkování nemusíte mít strach, k dispozici je vám celé naše parkoviště. Budeme se na vás těšit.

Navštivte nás na veletrhu

Pokud jste z Brna a okolí, srdečně vás zveme na 61. Mezinárodní strojírenský veletrh, který se koná ve dnech 7. – 11. 10. 2019 a kde vystavujeme. Pavilon A, stánek 003, rádi vás zde uvidíme.

Více informací najdete na www.kovovynabytek.cz.