Pomocí kladiva odhalíte bouračku. Jak na to?

Poznat havárie u auta lze přitom pomocí kladiva. Jak ho ale správně použít?

Na první pohled bezvadné auto může mít za sebou klidně i totální škodě. Díky zatajování havárií lze prodat za tržní cenu i vrak, který by při znalosti jeho minulosti jen těžko někdo koupil. Kromě vyhozených peněz jde při koupi takového auta i o hazard (nejen) s vlastní bezpečností. Aby bylo možné vozy levně opravit, nemá řada opravovaných aut například zabudované airbagy, o čemž kupující vůbec nevědí. Při autonehodě může přitom airbag i zachránit život.

Pokud si myslíte, že nad bouračkami vyzrajete tím, že si dovezete kvalitní ojetinu z Německa, měli byste vědět, že jen do stáří deseti let je každá pátá po větší nehodě a každá dvacátá po totální škodě. Průměrná výše zahraničních škod dosahuje zhruba 170 tisíc Kč. Lepší než se spoléhat na ujišťování prodejce ohledně kvality vozu, je použít kladivo k odhalení případných havárií a výše škody, která při nich vznikla. Neznamená to ale, že byste měli bušit kladivem do kapoty a čekat, co se stane. Jak tedy na to?

Kladivo odhalí minulost auta

V první řadě musíte vybrat to správné kladivo. Jestli teď přemýšlíte nad tím, jaká máte doma, vězte, že to správné mezi nimi nenajdete. Nejedná se totiž o fyzický nástroj, ale o kladivo v přeneseném slova smyslu. Abyste zjistili škodu a její výši, je potřeba odhalit minulost auta pomocí záznamů z autorizovaných i neautorizovaných servisů a pojišťoven. K tomu vám může pomoci AUTOTRACER, což je v přeneseném slova smyslu kladivo na zatajované havárie a na další podvody, které se při prodeji ojetin ve velkém vyskytují. Odhalit díky němu lze i stočený tachometr.

AUTOTRACER je systém, který provozuje společnost Cebia a do kterého poskytují data pojišťovny, policie, STK, autorizované i neautorizované servisy a pneuservisy, výrobci a importéři vozidel či inzertní a aukční portály z Česka i zahraničí. Cebia přitom pomáhá bojovat proti stočeným tachometrům, zatajovaným haváriím, nelegálnímu předělávání bouraných aut či krádežím vozů už od roku 1991, kam až zhruba sahají záznamy v AUTOTRACERu. Těch je už více než jedna miliarda a stále přibývají nová aktuální data, která doplňují ta starší. A jak minulost vozidla pomocí AUTOTRACERu zjistit?

Kolik vydělá prodejce na stočeném tachometru?

Pokud znáte VIN kód vozidla, tedy něco jako jeho rodné číslo, zadejte ho na www.zkontrolujsiauto.cz. V případě, že VIN kód vozidla neznáte, chtějte ho sdělit po prodejci. Pamatujte, že díky tomu můžete odhalit nejen zatajované havárie, ale také stočený tachometr či omlazení vozidla. I při stočení tachometru o 30 000 km si prodejci mohou navýšit marži na dvojnásobek, průměrné stočení se přitom pohybuje okolo 100 000 km. Na grafu u tohoto článku můžete vidět Škodu Fabia stočenou o více než 500 000 km či Škodu Octavia stočenou dvakrát celkem o 300 000 km na hodnoty nájezdu zánovního vozu. Představte si, že si kupujete auto, o kterém se domníváte, že najelo necelých 13 000 km, ve skutečnosti má ale za sebou o 300 000 km více! Bez proklepnutí auta v AUTOTRACERu se vám to může hravě stát. A asi není třeba zmiňovat, jaký rozdíl v ceně takové stočení způsobí. Stočený tachometr má přitom třetina prodávaných aut.

Stočený tachometr zvyšuje cenu auta v průměru o 20 %. Záleží na stáří, značce, modelu a počtu stočených kilometrů. Například pětileté auto ze segmentu mini a malých vozů stočené o 100 000 km může být dražší až o 30 %. U luxusního vozu může navýšení ceny přesáhnout i 40 %. Například Audi Q5 vyrobené v roce 2011 a stočené v lednu 2017 o 159 000 km na 146 000 km bylo v listopadu téhož roku prodáno, přičemž kupující přeplatil skutečnou hodnotu vozu o 167 tisíc Kč, což bylo dokonce o 42 %. Další náklady v podobné výši spojené s nečekanou údržbou a opravami budou na nového majitele čekat v následujících letech.