Pitbike je zábava pro malé i velké

Je to ideální stroj pro děti do začátků, ale i pro pokročilé a dospělé motorkáře. Skvěle se pobavíte rekreačním ježděním, ale využití se najde i pro závody v terénu nebo na asfaltových okruzích.

Firma DALFOS se na pitbike zaměřuje již od roku 2010.

„Začínali jsme od levných pitbiků, ale to se nám neosvědčilo a rychle jsme se začali orientovat na značky, které vyrábějí s vyšší kvalitou zpracování. Pitbiky jsou náš život, sami jezdíme a neustále testujeme nové produkty. Proto v naší nabídce najdete jen to, co můžeme z vlastních zkušeností doporučit,“ říká Martin Douda, majitel Dalfos Racing.

„Každý nový majitel, který si u nás pitbike pořídí, může počítat i s podporou profesionálně vybaveného servisu včetně stabilních skladových zásob náhradních dílů. Kdykoliv je třeba, jsme v naší dílně připraveni pomoci. A to nejen těm, kteří koupili pitbike přímo u nás,“ doplňuje Martin, který vždy rád předá svoje bohaté zkušenosti ze závodů i volnočasového ježdění.

Dalfos Racing se prioritně zaměřuje na stroje do terénu. V nabídce naleznete vše od dětských modelů přes ty juniorské až po modely pro dospělé. Výjimkou nejsou ani závodní stroje nebo stavby šité na míru zákazníkovi. Zárukou kvality je oficiální zastoupení renomovaných značek Stomp, WPB a YCF. Tyto značky známé důrazem na kvalitu zpracování svých strojů mají v ČR rostoucí oblibu a skvělé jméno.

„Vždy záleží, jaké máte priority a dle toho vám pomůžeme vybrat správný model. V poslední době jsou velmi oblíbené největší pitbiky modelové řady BIGY od YCF, které jsou pro svou velikost ideální i pro dospělé. Pořizovací cena i servisní náklady jsou ale nesrovnatelně nižší, než je tomu u ekvivalentů např. japonských značek,“ doplňuje Martin Douda.

V posledních letech jsou na strmém vzestupu motárdové pitbiky na asfaltové okruhy. Pitbike motard je rozhodně ta nejlevnější varinata jezdění na okruhu. Spousta zkušených motorkářů a závodníků si pit motárdy pořizuje jako tréninkový stroj. Pro začátečníky je to často první stroj, na kterém si dají tzv. koleno. Stejně je tomu tak i u členů Dalfos Racing teamu.

„Pitbike motárdy si získaly naše srdce, proto vznikl Dalfos Racing Team na okruhové závody, které ale stále jezdíme hlavně pro zábavu, nové zkušenosti a posuny v jezdeckých dovednostech.“

Má-li zákazník vážný zájem si pitbike zkusit na mx trati, je možné se individuálně domluvit. Dalfos Racing má k dispozoci testovací stroje, vlastní trať a každý si může vyzkoušet jízdu na vlastní kůži.

Líbí se vám taková forma ježdění a chcete se bavit? Široká nabídka kvalitních modelů je v prodejně Dalfos Motoshop v Libenicích u Kolína. Můžete vybírat i na našem pitbike e-shopu, kde najdete i veškeré náhradní díly, doplňky i tuningové díly pro pitbike.

Pitbike shop: www.dalfosracing.cz

Motoshop: www.dalfos-moto.cz