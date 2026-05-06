Peugeot Emotion Day: Skvělá testovací auta a dárky přijedou za vámi

Peugeot vrací do ulic oblíbený koncept testovacích akcí Peugeot Emotion Day. Letošní ročník bude větší než kdy dřív a nabídne možnost vyzkoušet si aktuální modely značky v reálném provozu.
Všechny pohony jako na dlani
Zájemci se mohou těšit na pestrou sestavu vozů s různými typy pohonů. K dispozici budou hybridní modely 208, 2008 nebo 3008, plug-in hybridní 308 SW i plně elektrický fastback NOVÝ PEUGEOT 408, který bude nepochybně hlavní hvězdou akce. Nechybí ani větší SUV 5008 s pohonem všech kol nebo praktické modely Rifter a Traveller. Peugeot tak na jednom místě ukáže šíři své nabídky od kompaktních vozů až po rodinné a užitkové modely.
Exkluzivní nabídka jen pro účastníky
Hlavním benefitem roadshow je speciální nabídka, kterou získají pouze ti, kdo absolvují testovací jízdu. Každý účastník obdrží kartičku, díky níž může během následujících 30 dnů využít zvýhodnění při nákupu nového vozu.
Na výběr je například bonus v podobě CCS karty v hodnotě 10 000 korun při objednávce vozu do výroby nebo sleva až 20 000 korun na skladové vozy. K tomu se přidává i zvýhodněné originální příslušenství. Roadshow tak není jen o svezení, ale i o reálné příležitosti pořídit si nový Peugeot za lepších podmínek.
Dárky a soutěže pro každého
Každý, kdo absolvuje testovací jízdu dostane dárek, a navíc bude automaticky zařazen do slosování o hodnotné ceny. Hlavní výhrou je elektrické kolo Peugeot eT01 Crossover, ve hře jsou ale i další zajímavé odměny – například měsíční zápůjčka modelu Rifter, stavebnice LEGO Peugeot 9X8, kabinové zavazadlo nebo sada elektrických mlýnků.
Program pro řidiče i rodiny
Akce startuje 14. května v Praze na Zličíně, kde se návštěvníci mohou setkat s hercem Radimem Fialou. Ten zde bude mít autogramiádu a na závěr vylosuje tombolu. Fanoušci známého herce ho budou moci zastihnout také na jedné z dalších zastávek roadshow, a to 23. května v Brně (OC Globus). Finále proběhne 21. června ve Štěrboholech a doplní ho i setkání majitelů legendárního kupé Peugeot RCZ.
Peugeot Emotion Day myslí i na rodiny s dětmi. Součástí programu jsou doprovodné aktivity, soutěže i možnost vyzkoušet si řízení dálkově ovládaného modelu závodního speciálu Peugeot 9X8.
Zájemci si mohou termín testovací jízdy rezervovat předem online na webu ped2026.cz nebo dorazit přímo na místo.