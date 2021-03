Pětiletá helma? Tu můžete rovnou hodit do koše!

Doby, kdy se dalo na českých silnicích jezdit bez jakékoliv ochrany hlavy, jsou dávno pryč. Podle zákona č. 361/2000 Sb., musí motocyklista při jízdě užívat přilbu homologovanou podle předpisu EHK č. 22. To ve zkratce znamená, že by na sobě měla mít štítek se současnou normou ECE 22.05, která zaručuje alespoň minimální ochranu.

To již většina motorkářů dodržuje. Jak by také ne, v poslední době se motorkáři dostávají do popředí zájmu policistů, kteří by Vám za takovou helmu která nesplňuje legislativu, mohli udělit pokutu až 1.500 Kč na místě (až 5000 Kč ve správním řízení) a k tomu 4 body. Takže taková helma je jednoduchý způsob, jak se nechat vybodovat.

To je takové legislativní minimum, které ale příliš nekoresponduje s opravdovou bezpečností, platí totiž již od roku 2001 a na stárnutí materiálů příliš nemyslí.

Tak jako všechny věci, i přilba v čase mění svoje vlastnosti. Výrobci udávají pro někoho až příliš krátké intervaly výměny přileb, někteří uživatelé si naopak neumí přiznat, že všechno má svoji životnost.

Takže, kde je pravda? Po kolika letech je dobré přilbu měnit, aby Vás stále chránila na 100%?

Materiál, lak a péče

Vždycky záleží na tom, z jakého materiálu přilba je a jak ji používáte. Nejnáchylnější na stárnutí - degradaci jsou termoplastové přilby. Jejich výroba spočívá ve vstřikování termoplastových granulí za vysoké teploty do formy ve tvaru skořepiny. Takovéto přilby mají horší bezpečnostní vlastnosti už při samotné koupi přilby. Působením vysokých teplot, přímého slunečního záření, častou změnou teplot a vlhkosti se odolnost materiálu rychle zhoršuje.

U kompozitních materiálů a sklolaminátových přileb, jejichž technologie je odlišná, a spočívá v laminaci různých materiálů do několika vrstev, dochází ke stárnutí později.

Dále záleží na použitém laku. Nejvíce náchylné jsou tedy termoplastové přilby tmavých barev bez kvalitního vrchního laku.

Stárnutí není vystavena jen svrchní skořepina, ale i vnitřní výstelky a EPS výplň (speciální druh polystyrenu), která se stará o pohlcení energie při nárazu.

Určitě se tedy bude lišit životnost přilby, se kterou budete jezdit dennodenně, doma ji nešetrně hodíte do kouta nebo necháte přes noc na zrcátku/řidítku od té, kterou budete používat na občasné projížďky, po kterých ji ošetříte, dáte do obalu a budete uchovávat ve stabilních podmínkách. Optimální je ale opravdu po 5ti letech měnit. Ne nadarmo přestane většina výrobců nabízet náhradní díly po 5ti letech od ukončení výroby daného modelu.

Bouraná? Určitě ne

Bez debat patří do šrotu každá přilba, která zažila pád. I když se může zdát, že je v pořádku, do struktury skořepiny a EPS nevidíte a poškození často není ani pouhým okem viditelné, takže při případném dalším pádu hazardujete se svým životem. A hlavu máte jenom jednu!

Musí sedět!

Ne každý je cestovatel nebo závodník. To ale neznamená, že byste si při výběru přilby neměli dávat pozor na to, aby Vám perfektně seděla a odbít výběr větou „Na to moje ježdění to stačí“. Tu pravou můžete najít v různých cenových kategoriích, přičemž kupovat starší kousky na bazaru se nemusí vyplatit. Neznáte jejich minulost.

Výhodné je určitě navštívit velké prodejce, kde můžete vyzkoušet více značek a modelů. Bonmoto – vše na moto má prodejnu s celou helmovou místností s kapacitou 1000 vystavených přileb a další jsou na skladě, takže je z čeho vybírat.

A jak by měla sedět?

Nová přilba musí být pořádně těsná, protože její interiér povolí a přizpůsobí se konturám obličeje. Nesmí však nikde tlačit bodově. Velikost souvisí nejen s pohodlím, ale i se správným pohledem na motorce, protože platí „kam koukám, tam jedu“. Pokud je přilba velká, neumožňuje správný pohled a na hlavě cestuje všemi směry, což je i nepříjemné a kazí ten pravý požitek z jízdy. Pokud si nejste jisti výběrem, dobrý prodejce dokáže poradit s velikostí, vhodností na vaši motorku i případnou úpravou přilby na míru. Na přilbě se prostě rozhodně nevyplatí šetřit.

Za této situaci ti může pomoci i video rádce. Třeba Pepa Sršeň!