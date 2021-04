Pět důvodů, proč neodkládat technickou

STK totiž normálně fungují a odklad technické by vám mohl přinést celou řadu problémů.

Hlavním smyslem tohoto opatření nazvané Omnibus II, které vešlo v platnost v celé Evropské unii 6. března a jež navazuje na podobné vydané v loňské první vlně pandemie, je vyjít vstříc lidem, kteří onemocní, jsou v karanténě nebo v době lockdownu uvízli v jiném okrese či dokonce v zahraničí. Má pomoci i těm, kteří v této době omezují své kontakty s okolím na absolutní minimu a nechtějí z obavy z nakažení chodit ani na úřady nebo zajet na Stanici technické kontroly.

Bohužel jak už u nás bývá zvykem, toto opatření si někteří vysvětlili špatně: „Nejedná se o dárek, který motoristům umožňuje jezdit deset měsíců navíc bez řádné péče o své vozidlo,“ upozorňuje Jiří Rejmon, předseda Profesní komory Stanic technických kontrol.

„Podle našich záznamů klesl počet kontrol až o 40%“ potvrzuje Jiří Rejmon to, že někteří lidé si to vysvětlili po svém, že odkladem technické prohlídky ušetří peníze. Jenže stanice technických kontrol fungují v normálním režimu, proto rozhodně nedoporučujeme návštěvu STK zbytečně oddalovat. Vysvětlíme proč.



1) Bezpečnost

Pravidelné prohlídky STK mají za úkol udržovat technický stav vozidel a zajistit tak bezpečnost provozu na silnicích. Bohužel stáří vozového parku v České republice je přes 15 let a je jedno z nejvyšších v celé Evropě. A právě návštěvy STK by měly přimět řidiče, aby se o svá vozidla průběžně staraly. Navíc technická prohlídka slouží i jako prohlédnutí vozidla před dovolenými. Asi nikdo nechce na cestě ohrozit své nejbližší.



2) Pojistné plnění

Odložení návštěvy technické prohlídky může způsobit potíže v případě nehody v souvislosti s vyplácením škod z povinného ručení, resp. havarijního pojištění. U nehod pojišťovny vždy zjišťují, zda mělo vozidlo platnou technickou prohlídku. V případě, že vozidlo bude mít propadlou STK a bude splňovat podmínky pro výjimku dle tohoto nařízení, budou na ně pojistitelé pohlížet, jako by ji mělo platnou. Nicméně jak upozorňuje Bořek Těžký, ředitel úseku likvidace neživotního pojištění České podnikatelské pojišťovny, pojišťovny zároveň zjišťují i technický stav vozidla a jeho možný vliv na nehodu: „Pokud byl příčinou dopravní nehody, tak ani nařízení o odkladu platnosti technické kontroly nezbavuje provozovatele odpovědnosti za škodu.“ V případě povinného ručení bude poškozené straně samozřejmě vyplacena náhrada, která ale bude následně vymáhána po provozovateli vozidla. A pokud by došlo k soudnímu sporu, prokazovalo by se, zda provozovatel o špatném technickém stavu věděl. V případě havarijního pojištění může výši vyplacené částky ovlivnit to, jak dlouho bylo vozidlo provozováno s propadlou technickou. Ta je totiž jednou ze smluvních podmínek havarijního pojištění.



3) Problémy v zahraničí

Nařízení platí výhradně v zemích Evropské unie, proto pozor na cesty do zemí mimo EU. To však neznamená, že nemůžete mít v zahraničí problémy i v zemích EU, spíše naopak. „Opatření týkající se odložení platnosti technických kontrol přijaly kromě České republiky už jen dvě země – Itálie a Malta,“ upozorňuje Jiří Malec z českého zastoupení DEKRA. Co to pro českého řidiče znamená? Například mu to může znepříjemnit cestu na dovolenou do zahraničí (tedy pokud někam budeme moci vůbec jet). Cestou k moři na Jadran jim mohou rakouští nebo chorvatští policisté, známí svým nekompromisním přístupem, uložit tučnou pokutu. A přestože jste v právu, jen těžko jim asi budete vysvětlovat cosi o nařízení Evropské komise 2021/267 z 16. února 2021. Zaplacenou pokutu asi zpětně vymůžete, ale za jakou cenu.



4) Plné termíny na STK

Češi mají ve zvyku nechat všechno na poslední chvíli. Stačí si vzpomenout na fronty a čekací lhůty s vydáváním řidičského průkazu. Něco podobného může nastat i v případě STK.

V současné situaci prakticky nejsou čekací doby a vše je možné provést v maximální rychlosti, samozřejmě se zachováním všech hygienických požadavků. „Přesunem provedení technické prohlídky na jiný měsíc řidič riskuje čekání, protože se potká s vozidly, která pojedou na STK ve svém běžném termínu,“ upozorňuje Jiří Rejmon z Profesní komory Stanic technických kontrol.



5) Výjimka se nevztahuje na motorky, přívěsy do 3,5 tuny, vozidla ADR a traktory a jejich přívěsy do 40 km/k

Nařízení prodlužující platnost technických prohlídek se netýká některých skupin vozidel. „Z této výjimky jsou vyňaty motocykly, přípojná vozidla do 3,5 tuny, vozidla přepravující nebezpečný náklad ADR a také traktory a jejich přípojná vozidla s konstrukční rychlostí do 40 km/h,“ upozorňuje Jiří Malec z Dekry. A pozor, nelze také využít dalšího prodloužení již jednou prodloužené lhůty na technickou prohlídku dle dohody Omnibus I platné v době od 1. 2. do 31. 8. 2020.

Takže pokud můžete, tak technickou kontrolu absolvujte v řádném termínu. Ušetříte si tím nakonec spoustu času i případných nepříjemností.