Originální crossover Nissan Qashqai je pro rok 2019 ve skvělé formě

Nissan Qashqai, nejprodávanější crossover v Evropě, dostal pro rok 2019 kompletně novou nabídku motorů a nový infotainment s výrazně vylepšenými funkceni.

V nabídce se objevily nové naftové motory 1.5 dCi o výkonu 115 koní ve spojení se šestistupňovou manuální převodovkou a nově se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou DCT a motor 1.7 dCi o výkonu 150 koní. Silnější z motorů se nabízí v kombinaci s manuální šestistupňovou a automatickou převodovkou CVT s možností pohonu předních nebo všech kol.

Benzínové motory nově zastupuje jednotka vytvořená na základě spolupráce Alliance Renault Nissan Mitsubishi a koncernu Daimler. Má objem 1.3 litru a nabízí dvě úrovně výkonu 140 a 160 koní.

Nový benzínový motor je spojen s pohonem přední nápravy, a to buď se šestistupňovou manuální převodovkou, nebo se zcela novou sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou DCT. Dvouspojková převodovka se v Nissanu Qashqai objevuje poprvé a zákazníkům poskytuje sportovní a dynamičtější zážitek z jízdy a vylepšený výkon při rozjezdu z klidu.

Všechny nově uvedené motory splňují nejnovější emisní normy a kromě nižší spotřeby paliva a nižších emisí CO2 přinášejí především lepší jízdní vlastnosti, vyšší výkon, pružnost a komfort. Zákazníci zaznamenají lepší reakci a zrychlení vozu, plynulejší a rovnoměrnější křivku výkonu a tišší zážitek z jízdy. Benzinové motory navíc dostaly prodloužený servisní interval na 30 000 km.

Qashqai ale není nový pouze pod kapotou. Inovován byl také multuimediální navigační systém NissanConnect a přibyly nové technologie.

Pro snadnější komunikaci a propojení s vozem mohou zákazníci nyní využít jednoduchou a intuitivní integraci chytrého telefonu a rovněž možnost stahovat aktualizace map a softwaru prostřednictvím mobilní sítě (OTA). K dispozici jsou také aplikace Apple Carplay a Android Auto.

Uživatelé si mohou do chytrých telefonů stáhnout zcela novou aplikaci s názvem Door to Door Navigation, která umožňuje naplánovat trasu již z domu, plynule ji přenést do navigace ve voze a po dojetí na místo dokončit navigaci pěšky na cílové místo. Nový NissanConnect zahrnuje rovněž aplikaci TomTom Premium Traffic, která poskytuje velmi přesné údaje o dopravě v reálném čase a tím zajišťuje optimální navigaci s ohledem na dobu strávenou na cestě.

Asistenční systémy se rozrostly o aktivního asistenta řízení technologii ProPILOT. Ta řidiči pomáhá při dálniční jízdě udržet vůz uprostřed jízdního pruhu, udržovat odstup od vozů vepředu a v případě potřeby úplně zastavit a opět se rozjet, což zákazníci ocení především v dopravních zácpách.

Nissan Qashqai se všemi novinkami je aktuálně v prodeji u autorizovaných prodejců Nissan. Nyní navíc přichází zpět v oblíbené specifikaci Czech Line s benzínovým motorem 1.3 l o výkonu 140 koní. Zákazníkům za atraktivní cenu nabízí nejenom nový motor, ale také nové technologie a komfortní prvky výbavy jako vyhřívaná sedadla, parkovací kameru a parkovací senzory a automatické nouzové brzdění s detekcí chodců.