Operativní leasing – komfort pro klienta i jeho peněženku

Rozdíl mezi platbami třeba za bydlení a operativním leasingem je i ten, že si díky pravidelným platbám užíváte stále se obnovující komfort. Za to, že poctivě platíte nájemné, vám nový byt jednou za dva, tři nebo čtyři roky nedají. Ovšem my vám za stejných podmínek nové auto poskytneme!

Operativní leasing představuje pronájem vozu na určitý časový úsek a umožňuje bezstarostné užívání nového automobilu. Není nic jednoduššího, než se stavit v prodejně společnosti RT TORAX v Ostravě-Svinově nebo v Ostravě-Zábřehu a operativní leasing si tu vyřídit. Platit pak budete pouze amortizaci vozu, povinné a havarijní ručení a silniční daň, vše rozložené do pravidelných měsíčních splátek trvajících od dvou do čtyř let. Není nic příjemnějšího než moci každé dva až čtyři roky přesednout z jednoho nového auta do druhého a užívat si komfort daný operativním leasingem.

Nepotřebujete akontaci, ale pokud ji chcete zaplatit, snížíme vám měsíční splátky za vůz. Ten je po dobu 24, 36 i 48 měsíců, kdy jej užíváte, stále v záruce, takže vám odpadají zbytečné investice v podobě řešení oprav. A to je další z výhod operativního leasingu: přesně víte, kolik vás auto bude stát. Nehrozí vám, že nebudete moci odjet na dovolenou, protože oprava nečekaně porouchaného vozidla přesáhla vaše současné finanční možnosti. Jen k nám vůz přivezete a my ho opravíme. V případě, že havarujete, vaší jedinou povinností bude zaplatit spoluúčast ve výši 5 tisíc korun. Dál nic neřešíte, jen počkáte, až vám auto předáme opět v perfektním stavu. Navíc, dojde-li k havárii cizím zaviněním, zapůjčíme vám zdarma po dobu opravy náhradní vozidlo.

Starosti s vozem nebudete mít ani po uplynutí operativního leasingu. Prostě ho vrátíte a povinnosti spojené s jeho prodejem necháte na našich bedrech. Nebo budete pokračovat v operativním leasingu a z prodejny RT TORAX odjedete opět v novém voze a se všemi výhodami spojenými s novým automobilem v záruce.