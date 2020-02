Operativní leasing je oblíbený, využívá ho i Policie ČR

Vratislav Strašil, jednatel Volkswagen Financial Services, poukazuje na to, že každému vyhovuje něco jiného. Někteří lidé berou osobní automobil jako investici, chtějí ho jednou prodat či předat dětem. Takoví si pak berou raději úvěr. Moderní městská rodina, která nemá chuť ztrácet čas údržbou automobilu, si ho ovšem raději pronajme. Po skončení leasingové smlouvy vrátí klíč a vybere si zase jiné auto.

Popularitu operativního leasingu odstartovaly firmy

Nejdříve byl operativní leasing populární zejména mezi firmami. Důvody jsou jasné. Pro firmu je ideální, když se o svůj vozový park nemusí starat. Kdo by to dělal? Nějaký speciální údržbář? Ten, kdo s autem nejčastěji jezdí? Nebo snad uklízečka? Další výhodou je možnost dát si splátky do nákladů. Navíc firma nemusí zbytečně držet kapitál v podobě vozového parku.

Dnes je však „operák“, jak ho lidé nazývají, oblíben i mezi soukromými osobami. Zřejmě za to může doba. Dnešní mladí nechtějí nic vlastnit a o nic se starat, chtějí si jen užívat života. Operativní leasing jim přesně tohle umožňuje.

Kouzlo operativního leasingu objevila i Policie ČR

V lednu Policie ČR obměnila vozový park, dostali 500 vozů. Zvolili model Škoda Octavia na operativní leasing, během čtyř let zaplatí 191 milionů korun, po dvou letech jim je však leasingová společnost vymění za nové. Jeden vůz vyjde měsíčně na 8 000 korun.

Sehnat se dají i levnější vozy, záleží hlavně na vašich představách a požadavcích. Osm až deset tisíc je však rozumné rozmezí, v němž máte na výběr ze spousty vozů. Například Volkswagen Golf na operativní leasing se u Auto Podbabská dá sehnat od 8 500 Kč měsíčně. Typicky platí, že na čím delší dobu uzavřete smlouvu, tím výhodnější cenu dostanete. Ceny u jednotlivých leasingových společností se sice liší, ale vždy je potřeba je zkoumat podrobněji. Vyšší částka totiž může znamenat více zahrnutých služeb. Všem zájemcům o operativní leasing tedy radíme nesrovnávat slepě jen pouze čísla.