Nová Barum QUARTARIS 6: celoroční pneumatika pro každý den

Celoroční pneumatiky jsou řešením pro řidiče, kteří hledají vyvážené jízdní vlastnosti v průběhu celého roku. Právě na jejich každodenní potřeby se zaměřuje nová Barum QUARTARIS 6, která navazuje na předchozí generaci a přináší další zlepšení zejména v zimních podmínkách, při brzdění a v kilometrovém výkonu.
„S pneumatikou QUARTARIS 6 jsme dále rozvinuli naši nabídku celoročních pneumatik s jasným důrazem na každodenní použitelnost. Řidiči očekávají pneumatiku, která spolehlivě funguje v zimě, nabízí předvídatelné brzdné vlastnosti na suchých i mokrých silnicích a zároveň si dlouhodobě zachovává vysoký kilometrový výkon. A přesně toho jsme chtěli dosáhnout,“ říká Roman Moško, vedoucí marketingové komunikace společnosti Continental Barum s.r.o.
Jistota v proměnlivém počasí
Jednou z hlavních předností nové QUARTARIS 6 je její všestrannost. Dezén ve tvaru písmene V a vysoký počet lamel pomáhají pneumatikám udržet dobrý záběr na zasněžených vozovkách. Konstrukce dezénu zároveň podporuje stabilní ovladatelnost na suchu a spolu s novou směsí přispívá k dobrému brzdnému výkonu také na mokré vozovce.
Vývojáři se zaměřili také na životnost pneumatiky. Rovnoměrnější rozložení sil v místě kontaktu pneumatiky s vozovkou pomáhá omezovat opotřebení běhounu, a tím přispívá k vyššímu kilometrovému výkonu. Pro řidiče to v praxi znamená pneumatiku navrženou tak, aby si své vlastnosti zachovala po dlouhou dobu.
Pro malé vozy, SUV i elektromobily
QUARTARIS 6 myslí také na efektivitu jízdy. Optimalizovaná konstrukce pomáhá snižovat valivý odpor, což může přispět k nižší spotřebě paliva, u elektromobilů pak k delšímu dojezdu. Pneumatika je vhodná jak pro elektromobily, tak pro vozy s konvenčním pohonem.
Barum nabízí QUARTARIS 6 už od zahájení výroby v 50 rozměrech pro ráfky od 15 do 20 palců. Novinka tak pokrývá široké spektrum automobilů – od kompaktních vozů přes elektromobily střední třídy až po SUV a crossovery.
Na evropském štítku dosahuje většina rozměrů třídy C v oblasti valivého odporu a třídy B při brzdění na mokru. Všechny rozměry zároveň spadají do třídy B v oblasti vnějšího hluku a nesou označení EV, které potvrzuje jejich vhodnost pro elektromobily.
Barum QUARTARIS 6 tak rozšiřuje nabídku značky o celoroční pneumatiku zaměřenou na to, co řidiči při každodenním cestování potřebují nejvíce – jistotu v různých podmínkách, dlouhou životnost a efektivní jízdu.