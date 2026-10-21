Nico Rosberg se stává ambasadorem bezpečnosti dětí značky CYBEX

Nico Rosberg patří mezi nejvýraznější osobnosti světového motorsportu. Během své kariéry ve Formuli 1 se proslavil nejen mimořádnými sportovními výkony, ale také důrazem na technologický pokrok, preciznost a inovativní přístup. Právě tyto hodnoty jej přirozeně spojují se značkou CYBEX, která dlouhodobě posouvá standardy v oblasti bezpečnosti dětských produktů. Jako otec navíc Rosberg vnímá význam bezpečnosti z osobní perspektivy a sdílí přesvědčení značky, že moderní technologie mohou zásadně ovlivnit kvalitu a bezpečnost života rodin.
Oficiální zahájení spolupráce proběhlo 13. října 2026 v sídle společnosti CYBEX v německém Bayreuthu. Nico Rosberg zde společně se zakladatelem značky Martinem Pošem a moderátorkou motoristických pořadů Nicki Shields vystoupil v panelové diskusi věnované budoucnosti bezpečnosti dětí, technologiím a inovacím. Součástí programu bylo také představení nové generace dětských autosedaček CYBEX Platinum S-Line, která propojuje pokročilé bezpečnostní technologie, sofistikovaný design a inteligentní funkčnost.
Vrcholový motorsport představuje prostředí, v němž rozhodují i ty nejmenší detaily a kde jsou technologická vyspělost, precizní inženýrství a bezpečnost naprostou prioritou. Právě tyto principy tvoří přirozený základ nového partnerství. Rosbergovy zkušenosti ze světa Formule 1 se tak propojují s dlouhodobým posláním značky CYBEX vyvíjet inovativní řešení, která pomáhají chránit děti při každodenním cestování.
„Ve Formuli 1 se naučíte, že práce na bezpečnosti, kterou nikdo nevidí, je často tou nejdůležitější. Když jsem se stal otcem, získal pro mě tento přístup zcela nový význam,“ říká Nico Rosberg. „Na značce CYBEX mě fascinuje její neúnavná snaha posouvat hranice možného prostřednictvím technologií, inovací a designu. Sdílíme přesvědčení, že vývoj v oblasti bezpečnosti se nikdy nesmí zastavit, a jsem hrdý na to, že se mohu ke značce CYBEX připojit a společně přiblížit toto téma širší veřejnosti.“
„Nico je pro značku CYBEX přirozeným partnerem. Jeho kariéru charakterizuje neustálá snaha o inovace a dosahování těch nejlepších výkonů. Společně chceme ukázat, jak mohou technologie zásadním způsobem přispět k bezpečnosti dětí a rodin, a inspirovat veřejnost k novému pohledu na to, jak by mohla vypadat budoucnost bezpečnosti dětí,“ uvádí Martin Poš, zakladatel společnosti CYBEX.
O společnosti CYBEX
Bezpečnost, inovace a životní styl jsou ve společnosti CYBEX vždy na prvním místě. Přední značka dětského zboží vyvíjí již od roku 2005 produkty, které přináší do každodenního života rodičů a jejich dětí více pohodlí a bezpečí. CYBEX je držitelem více než 600 ocenění za špičkovou bezpečnost a design, za což vděčí i svému unikátnímu inovačnímu principu D. S. F. – pod zkratkou se skrývá jedinečná kombinace osobitého designu (Design), nejvyšších bezpečnostních norem (Safety) a chytrých funkcí (Functionality). V roce 2014 se německá firma CYBEX spojila s Goodbaby International Holding Limited.