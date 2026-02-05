Neřekli mi, že manželství bude podobné rally

Otázka je roky stejná, pořád ale hledáme odpovědi: „Co nám o manželství neřekli?" Po pravdě jsem netušil, jestli a jak jsem kvalifikovaný odpovědět? Co mi dává právo někomu radit? Mé knihy nebo mé šediny? Nebo jde jen o rozmar osudu? Tu výzvu přijímám.

Pořád ještě jedu svou životní soutěž a stále bývám překvapený, jak nevyzpytatelnou trať mi Bůh připravil. Nádherné momenty, svíravé úzkosti, pocit vrcholného štěstí i studu – tak je ta cesta pestrá. Já sám jsem dvakrát boural, rozvedl se a už dávno si uvědomil svá selhání. Možná mé zkušenosti u příležitosti 20. ročníku Národního týdne manželství pomohou těm, kdo netuší, jak životem dál. Odejít od rodiny nebo zůstat a hledat způsob, jak spolu žít? Vím, jak je to těžké. Vím také, kolik sil a energie stojí udržet tu káru jménem manželství na cestě života. Naše víra přetavená v lásku, trpělivost, odevzdání, vnímání, okamžik, kdy slova nestačí.

Než jsem se oženil, dostal jsem spoustu moudrých rad

Jak pracovat, jak žít, jak vychovávat děti. S obavou v očích mi maminka říkala, co nedělat a jak se chovat. Věděla totiž, co já ještě netušil. Jen málo z toho jsem tehdy dokázal ocenit. Patřilo to k mému věku, protože zkušenost života je nepřenosná. Možná teď v pětapadesáti už vím trochu víc. Život v manželství je jedna dlouhá rally, na které musíš zvolit správné tempo.

Odhrnutí závoje nevěsty je jako mávnutí startovní vlajky

Zdánlivě se v tom okamžiku změnilo jen málo, ale ve skutečnosti se změnilo úplně všechno. Je odstartováno. V těle oběma zamilovaným proudí drogy touhy – dopamin a oxytocin. Všechno je snadné. Kilometry po rovině zalité sluncem ubíhají. Takřka bez povšimnutí se cesta začne kroutit stále víc. Najednou cítíš tíhu hlubokých propastí kolem úzkého pruhu asfaltu. Vnímáš očekávání partnerky i první závazky. Toužíš plnit sny, které jsi přirozeně slíbil plnit, ale teď tě tíží. Přichází únava.

Je nutné opřít se jeden o druhého, překonat úseky plné hlubokých brodů nebo kamenů hozených jinými lidmi. Musíš najít odvahu k pokoře a přiznání svých hranic. Na hladkém ledu výčitek musíš zpomalit, zabrzdit, skoro až zůstat stát, nadechnout se, najít tvrdou zem pod koly a znovu vyrazit. Přijdou horizonty, za které není vidět. Co naplat. Musíš dál. Musíš prostě věřit partnerovi – jeho slovům, činům, odhodlání pokračovat s tebou.

V mlze nebo do zatáčky musíš navigátorovi věřit

V rally sedíš za volantem a soustředěně jedeš podle rozpisu navigátora. Slova musí přijít včas. Není čas váhat ve tmě nebo v mlze. Musíš najít odvahu a věřit. V ten okamžik nejde o vítězství. Je to boj o přežití a naději dalšího nadechnutí. Občas jsem po zvládnutí krize zadýchaný, vyděšený k smrti, ale pokračuji dál v životě i rally. Až jsem teď sám překvapený, kolik mají společného. Jede se dál za každého počasí – na sněhu, v horku, za deště, v blátě i prachu, který brání ve výhledu. Nemá smysl dívat se do zpětného zrcátka, ohlížet se. Co bylo, je pryč. Zůstává zkušenost. Ty okamžiky spojují a posilují.

Mezi mužem a ženou se rodí něco nového – bláznivá touha po blízkosti, důvěra a láska zrozená v prachu cesty. Někdy se toho ale rozbije až moc. Jeden řekne „dost,“ zatáhne za kliku a vystoupí z vraku vztahu. U rozvodu odevzdá výkaz vaší rally. Sečteno, ukončeno, odsouzeno! V tobě, zůstane pachuť selhání a samoty. Když se partner, jehož hlas tě doprovázel životem, spojí s někým dalším, netuší, že vše začíná znovu. Je na startu a musí začít tam, kde předtím vystoupil. Odpusť mu. Zažeň pocit oběti, překonej stud a otevři oči. Svůj osud máš stále ve svých rukou. Jen nezůstaň stát.

Buď chlap, pozvi ji znovu na rande

Asi se dalo odpovědět jednou větou, ale jsem spisovatel, a tak jsem se rozepsal a našel příměr i poetiku v tvrdém světě motosportu. Rally i manželství jsem si odžil. Obojí jsem přežil, nadělal spoustu chyb a hodně toho zničil. Hodně ztratil po cestě. Něco i vyhrál a získal. Můj život jde dál a k lepšímu díky Bohu, víře, odvaze pokračovat klidně pod plným plynem někam za horizont. Co na tom, že tam není vidět. Pokud tě smím povzbudit! Najdi odvahu, riskni to! Buď chlap!

Věř, vstaň a jdi. Naslouchej navigátorovi ve vedlejším sedadle. Hledej cestu a pozvi svou navigátorku na rande – třeba na Manželské večery. Jen vy dva a otázky, na které budete společně hledat odpovědi. Možná méně mluvit a více vnímat energii druhého. Být spolu, spojeni hledáním souznění. Píšu jen to, co jsem sám našel. Sešlápnu plyn káry života a pojedu tak, jak budu schopen vnímat! Po cestě života, možná další horizont full. Budu doufat, že právě za tímto kopcem bude pokračovat rovná suchá, bezpečná silnice a já zvolím to správné tempo. Amen!

Petr Poulík – bývalý mistr republiky, dvojnásobný vicemistr republiky v rally

Petr Poulík patří k nejvýraznějším postavám české rally. Česká legenda tohoto sportu známá svou odvahou, divokou jízdou a těžkými haváriemi. Vedle závodění se Petr postupně vyprofiloval jako čtený spisovatel dnes již devíti poutavých románů a dvou bestsellerů nejen z prostředí vrcholového sportu. Jeho zatím poslední počin z roku 2025 má příznačný název ‚Kde je ten zázračně uzdravený‘. Vypráví o návratu k rally, ale i o jeho vítězném boji s rakovinou. Kniha se stala motivačním příběhem plným naděje pro onkologicky nemocné pacienty.

Autor: Petr Poulík

