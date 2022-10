Nepodceňujte zimní prémiové nafty. Mohou ušetřit mnoho nepříjemností

Na správném zimním provozu se bezpochyby podílí i tankování pohonných hmot speciálně uzpůsobených chladným venkovním podmínkám. V první řadě zajištění zimních variant pohonných hmot nařizuje výrobcům i prodejcům zákonná norma. V čerpacích stojanech by všichni motoristé měli povinně mít možnost od 1. prosince tankovat pohonné hmoty s tzv. filtrovatelností do -20°C. V principu tato hodnota představuje bod tuhnutí neboli hraniční teplotu, při které ještě pohonná hmota dokáže proniknout palivovým filtrem motoru.

Na stojanech čerpacích stanic mají obvykle motoristé na výběr z běžných palivových řad nebo z těch prémiových. Liší se ve složení. Především prémiové řady automaticky obsahují mix účinných aditiv, která mají pozitivní vliv na chod a výkon motoru, ale i na jeho čisticí schopnosti a potažmo i úsporu ve spotřebě. Takovou péči motorům poskytují například aditivovaná paliva MOL EVO 3 Plus, a právě jejich zimní specifikace, především ty dieslové, obsahují látky, které zlepšují již výše uvedenou filtrovatelnost – tedy zabraňují parafínům obsaženým v naftě ve srážení, zodpovědné za zamrzání nafty a zanášení palivového filtru.

Nicméně i neprémiové řady paliv MOL mají filtrovatelnost až do -20 °C. Pokud tedy za okny nepanují extrémní mrazy, zákazníci se rozhodně nemusejí obávat, že by se jim palivo v nádrži proměnilo v kus ledu. Avšak vylepšený výkon, snížení spotřeby i menší dopad na životní prostředí jsou benefity, které přicházejí s inovovanými prémiovými řadami. Prémiová paliva MOL EVO 3 Plus se tak vyplatí čerpat alespoň příležitostně po celý rok, protože benefity s nimi spojené se v údržbě motoru i výkonu projeví už při občasném natankování, nezávisle na stáří či typu vozu. Moderní a pokročilá generace prémiových paliv takto přispívá k prodloužení životnosti motoru, což v dobách dvojciferné inflace jistě ocení nejeden majitel automobilu.

V přechodném období mezi podzimem a zimou si však na obsah palivové nádrže dávejte obzvláště pozor, pokud jste svůj automobil před nástupem zimní sezony nevyparkovali z garáže po několik měsíců. Mohlo by se totiž stát, že máte v nádrži zbytky letní nafty, která může zamrznout již při teplotách okolo -10 °C. Při plánování cest by vám tak zamrzlé palivo mohlo udělat výraznou čáru přes rozpočet, protože v těchto případech se obvykle bez odborné asistence automechanika neobejdete.