Největší finanční pasti řidičů: Auto vás může stát víc, než si myslíte

Pořizovací cena je jen začátek
Při výběru auta lidé sledují hlavně cenu, spotřebu nebo výbavu. Méně už přemýšlejí o tom, kolik bude auto skutečně stát během pěti nebo sedmi let provozu. Do celkových nákladů na vlastnictví totiž patří nejen samotná koupě, ale také pojištění, servis, pneumatiky, provozní kapaliny, pravidelné prohlídky a případné opravy. Významnou roli hraje také ztráta nebo pokles hodnoty vozidla, který bývá nejen při dalším prodeji často nepříjemným překvapením.
Moderní auta umí víc, ale opravy jsou dražší
Další překvapení může přijít při první větší opravě. Moderní vozy obsahují velké množství elektroniky, senzorů a asistenčních systémů. Ty sice zvyšují bezpečnost a komfort, ale zároveň prodražují servis. Opravy se tak mohou rychle vyšplhat na desítky tisíc korun. K tomu je třeba přidat práci servisu, kde se hodinové sazby pohybují přibližně od 800 Kč až do 3000 Kč.
Největší riziko přichází po skončení tovární záruky
Mnoho řidičů počítá s tím, že první roky provozu budou bez větších výdajů. Jakmile ale skončí záruka výrobce, riziko dražších oprav výrazně roste. Právě proto se v posledních letech rozšiřuje pojištění prodloužená záruka, které pokrývá mechanické, elektrické nebo elektronické poruchy i po skončení tovární záruky.
„Jakmile skončí záruka výrobce, může jedna větší oprava znamenat výrazný zásah do rodinného rozpočtu, proto je tu prodloužená záruka na auto, která poskytuje ochranu před nečekanými výdaji,“ vysvětluje Gabriela Motejzíková z DEFEND INSURANCE GROUP. Podle interních dat DEFEND INSURANCE GROUP patří mezi tři nejčastější poruchy mechatronika s průměrnou cenou 44 tisíc korun, následuje vodní čerpadlo s průměrnou cenou 12 tisíc korun a turbodmychadlo, které průměrně stojí 42 500 korun. Náklady na pojištění se tak často vrátí již při první opravě.
Totální škoda neznamená jen ztrátu auta
Při nehodě nebo krádeži auta může být překvapením také výše pojistného plnění. Ani havarijní pojištění vás totiž neochrání zcela. Vyplatí jen aktuální tržní hodnotu vozu v době škody, nikoli částku, za kterou bylo auto koupeno. Po několika letech může mít auto o desítky procent nižší hodnotu než při nákupu. U dražších vozů tak může rozdíl dosahovat i stovek tisíc korun. Finanční pastí se může stát zejména vozidlo na leasing či úvěr, protože bude třeba doplatit zůstatek z financování.
„U financovaných vozidel se může stát, že o auto přijdete a zároveň vám zůstane dluh u finanční instituce. Právě pro tyto situace existuje pojištění GAP, které dorovnává rozdíl mezi pojistným plněním z havarijního nebo povinného ručení a pořizovací cenou vozu, případně pokrývá zůstatek úvěru či leasingu,“ vysvětluje Gabriela Motejzíková z DEFEND INSURANCE GROUP.
Jak se na tyto situace připravit
Základem proto, aby se z vozidla nestala finanční past, je počítat s celkovými náklady na vlastnictví, sjednat si vhodnou ochranu proti nečekaným poruchám a ztrátě hodnoty vozu a ideálně mít vytvořenou i finanční rezervu. U pojištění je dobré zvážit nejenom krytí, ale i celkový servis poskytovatele. „V DEFEND INSURANCE GROUP se soustředíme na rychlé a snadné vyřízení škody. Jen za minulý rok jsme jich vyřešili více než 30 tisíc a vyplatili více než 15 milionů eur. Máme také online hlášení škody a neustále pracujeme na snižování administrativy, aby se naši klienti mohli vrátit na silnici co nejdříve,“ uzavírá Gabriela Motejzíková.