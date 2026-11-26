Na internetu vypadají všechny tři dobře. Podobná cena, přijatelný nájezd, každé má v inzerátu něco navíc. Teprve na místě se ale ukáže, do kterého se dobře nastupuje, kde se pohodlně posadí děti a jestli kufr opravdu stačí. Zdejším srovnáváním můžete strávit klidně celé odpoledne – a prodejce si přivolat až ve chvíli, kdy ho sami potřebujete.
První překvapení přichází ještě před prohlídkou konkrétního auta. Ve třech podlažích je tu prostor pro téměř tři tisíce ojetých a zánovních vozů. Obří rozměry poděbradského centra Louda Auto+ přímo u dálnice D11 si člověk z fotek na internetu představí jen těžko. Na místě rychle pochopíte, proč je dobré vědět alespoň přibližně, co hledáte a kolik chcete utratit.
S hledáním konkrétního automobilu pomůže na recepci tablet, který vás naviguje na správné místo. A pak už začíná samotná prohlídka – zcela bez toho, aby vás od prvního kroku doprovázel prodejce a průběžně zjišťoval, zda už jste se rozhodli. Když potřebujete poradit nebo se zeptat, jednoduše si ho necháte zavolat. Kdo má s autobazary spojené vzpomínky na devadesátá léta a přesvědčování, že právě tohle auto musíte koupit hned, ocení svobodu a možnost postupovat vlastním tempem.
V sychravém počasí oceníte i obyčejné teplo
Další rozdíl pozná každý, kdo už někdy vybíral auto venku v dešti nebo s promrzlýma rukama. Tady se celá prohlídka odehrává pod střechou, v teple a za dobrého osvětlení. A v létě je celý prostor klimatizovaný.
U karoserie se dá zastavit, projít si ji z různých stran a věnovat pozornost detailům. Stejně tak interiéru – vyzkoušet nastupování, nastavit sedadlo, posadit se dozadu. Počasí zkrátka neurčuje, jak rychle musíte návštěvu dokončit.
„Internet sice přesunul velkou část výběru do online prostředí, konečné rozhodnutí ale u ojetých vozů zpravidla zůstává spojené s osobní prohlídkou a testovací jízdou. Zákazníci dnes přijíždějí s užším výběrem a chtějí několik konkrétních vozů efektivně porovnat,“ vysvětluje Michal Hart, ředitel divize ojetých vozů Louda Auto.
Právě při porovnávání dává široká nabídka pod jednou střechou největší smysl. Přesednout z jednoho modelu do druhého, otevřít kufr a vrátit se k původnímu favoritovi. Rozdíly, které se v tabulce technických údajů ztrácejí, jsou najednou zřejmé. Vyšší posez může vyhovovat, tvar sedadla už méně. Auto, které na fotografiích působilo prostorně, nemusí při rodinném obsazení stačit. A vedle vybraného modelu se navíc může objevit jiný kandidát, kvůli kterému nemusíte přejíždět k jinému prodejci.
S dětmi nemusí jít o závod s časem
Při delším vybírání začnou hrát roli i věci mimo auta: čisté moderní toalety, přebalovací pult nebo dětský koutek. Pro rodiče jde o praktické detaily, které rozhodují o tom, zda lze návštěvu v klidu dokončit.
V místním bistru se navíc můžete najíst nebo si dát kávu a u stolu si srovnat dojmy. Které auto vyhovovalo nejvíce? Má smysl připlatit za lepší výbavu? A zbude po nákupu dostatečná finanční rezerva? Přímo na místě lze probrat také financování, pojištění nebo prodlouženou záruku, aby zákazník přesně věděl, jak nákup zapadne do jeho rozpočtu.
K dobrému dojmu patří doložená historie
Po prohlídce karoserie a vyzkoušení sedadel přicházejí na řadu otázky, na které samotné auto neodpoví: Odkud pochází? Jakou má servisní historii? A odpovídají dostupné záznamy skutečnosti?
U všech vozů v Louda Auto+ je samozřejmostí prověření historie prostřednictvím společnosti Cebia. Zákazník tak má při rozhodování k dispozici přehled dostupných záznamů o minulosti automobilu. Každý vůz navíc před zařazením do nabídky prochází důkladnou kontrolou, servisní přípravou, případnými opravami a profesionálním čištěním.
„Lidé dnes automobily pečlivěji porovnávají a vedle pořizovací ceny sledují také jejich historii, technický stav, provozní náklady a možnosti dalšího prodeje. Nehledají nutně nejlevnější vůz, ale takový, u kterého mají jistotu, že jeho cena odpovídá stavu a kvalitě,“ popisuje přístup zákazníků Michal Hart.
Na důkladnou prohlídku, prostudování podkladů a rozhovor s prodejcem dává zdejší prostředí dostatek prostoru. Auta si nejprve obejdete sami, k některým se vrátíte, jiná vyřadíte. Teprve potom si zavoláte odborníka, který s vámi probere podrobnosti. Vlastním tempem, bez stresu a s časem na rozmyšlenou.