Mobilita a bezstarostnost v jednom – to je nový životní styl úspěšných

Víte, co je operativní leasing?

Zatímco u klasického leasingu auto po určité době a úhradě veškerých splátek leasingu budete vlastnit, operativní leasing je spíše dlouhodobým pronájmem automobilu. Auto sice po uplynutí doby leasingu zůstane ve vlastnictví leasingové společnosti, zato vás během leasingu stojí jen tolik, kolik projezdíte v pohonných hmotách. Neřešíte garanční prohlídky ani servis, dokonce ani povinné ručení a havarijní pojištění. O vše se vám stará leasingová společnost a veškeré náklady jsou promítnuty do měsíční splátky.

Operativní leasing jde na dračku

To, že obliba operativního leasingu stále roste, potvrzují i čísla. Dvě třetiny zákazníků jsou stále firmy. Až jednu třetinu tvoří fyzické osoby. Jde především o úspěšné lidi v běžném zaměstnání, kteří chtějí používat automobil bez starostí a nechtějí řešit detaily či problémy spojené s jeho vlastnictvím.

Nejžádanějšími auty jsou dnes SUV, crossovery a rodinná auta s měsíční leasingovou platbou do 8000 Kč měsíčně. Zdá se vám to hodně? To jste nejspíš nevlastnili auto střední třídy, se kterým musíte absolvovat různé garanční prohlídky. Možná si říkáte, že u nového auta po dobu minimálně dvou až tří let nebudete mít žádné investice. A to je právě velký omyl. Auto jsem kupoval nové, ale nepamatuji si garanční prohlídku, ze které bych neodcházel o zhruba 13 000 Kč lehčí. Už jen výměna oleje je u silnějšího auta střední třídy slušnou položkou v rodinném rozpočtu.

Leasingové společnosti hlásí aktuálně meziroční nárůst zájmu o operativní leasing o 11 %. A mezi tradiční leasingové společnosti přibývají i noví zajímaví hráči. Například operativní leasing Driveto.

Zkuste to ještě výhodněji – vstupte do Driveto Klubu

Zatímco u běžného operativního leasingu se zavazujete k určité době, po kterou budete platit pravidelné platby operativního leasingu, Driveto Klub je pronájem aut bez závazků. Auto totiž máte po zaplacení startovacího poplatku možnost kdykoliv vrátit, nebo třeba vyměnit za jiné. A..., už v tom vidíte zádrhel? Není to tak. Ve srovnání s tím, že se u běžného operativního leasingu zavazujete k daným měsíčním splátkám po dobu až dvou let, je startovací klubový poplatek ve výši dvou měsíčních splátek mnohem příjemnějším. Možnost rychlejšího ukončení smlouvy nebo výměny auta za jiné je skvělou inovací leasingových služeb.

Běžný operativní leasing vs. Driveto Klub

Samozřejmě i v Driveto Klubu máte stejné výhody jako u běžného operativního leasingu. Servis, poruchy, papírování – to vše za vás vyřeší Driveto. K uzavření smlouvy vám postačí občanský průkaz a řidičák. Do třech dnů od podpisu smlouvy již jezdíte autem, které jste si vybrali. Což u operativního leasingu rozhodně tak samozřejmé není. U některých vozů totiž čekáte na jejich dodání i více než půl roku.

Pokud jste firemním zákazníkem nebo živnostníkem, máte stejně jako u operativního leasingu možnost kompletního odpočtu měsíčních splátek, včetně startovacího poplatku, z daní. V běžné měsíční splátce je zahrnuté servisování auta, včetně přezouvaní pneumatik, jejich uskladnění, garanční prohlídky, povinné ručení, havarijní pojištění i veškeré administrativní poplatky.