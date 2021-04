Mladí řidiči jsou často lehkomyslní a způsobují více nehod

Analýza České asociace pojišťoven ukázala, že každý pátý majitel vozu ve věku 18 let způsobí dopravní nehodu. U řidičů do 24 let je riziko, že způsobí nehodu, téměř 2,5 krát vyšší, než je průměrná nehodovost v ČR. Příčin dopravních nehod je řada a nadměrná agresivita je bezpochyby jednou z nich.