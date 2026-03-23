Městské SUV Peugeot 2008 nabízí lepší jízdu i výkon za skvělou cenu

Vyspělá technika a komfortní interiér
Peugeot 2008 zaujme dynamickým designem s charakteristickými Full LED světlomety ve tvaru tří lvích drápů. Atletické proporce, zvýšený podvozek a robustní linie dávají vozu sebevědomý vzhled a zároveň zdůrazňují jeho SUV charakter.
Interiér nabízí moderní koncept Peugeot i-Cockpit s kompaktním volantem a zvýšeným digitálním přístrojovým štítem pro lepší přehled o jízdě. Dominantou palubní desky je 10" dotykový displej infotainmentu i-Connect Advanced, který podporuje bezdrátové propojení se smartphonem a nabízí online navigaci s dopravními informacemi v reálném čase.
Samozřejmostí je také široká nabídka asistenčních systémů, například adaptivní tempomat, udržování v jízdním pruhu, automatické nouzové brzdění nebo sledování mrtvého úhlu, které zvyšují bezpečnost a komfort při každodenním řízení.
35 koní navíc bez příplatku
V aktuální akci mohou zákazníci získat Peugeot 2008 Hybrid s výkonem 145 koní za cenu verze se 110 koňmi. To znamená výrazně lepší dynamiku při zachování stejné spotřeby.
Silnější hybridní varianta nabízí maximální rychlost 206 km/h, což je o 23 km/h více než u verze se 110 koňmi. Zrychlení z 0 na 100 km/h zvládne za 8,3 sekundy, tedy o víc než dvě sekundy rychleji. Přitom si obě motorizace zachovávají stejnou kombinovanou spotřebu 4,9 l/100 km.
Hybridní technologie navíc využívá rekuperaci energie při jízdě, takže baterii není potřeba externě dobíjet a provoz vozu zůstává jednoduchý a pohodlný.
Příznivá cena a nadstandardní záruka
Model Peugeot 2008 Hybrid 145 ve výbavě Style s automatickou převodovkou je nyní dostupný již od 539 000 Kč. Zákazníci navíc mohou vybírat z bohatých skladových zásob a vyrazit s tímto svižným SUV na jarní cesty prakticky okamžitě. V ceně je navíc prodloužená pětiletá záruka.
Pokud preferujete bezstarostný komfort operativního leasingu, můžete si toto atraktivní SUV užívat už za 6 090 Kč vč. DPH/měs.
