Manipulaci zásilek ulehčují přepravcům nástavby a hydraulická čela

Právě na ně se zaměřuje brněnská firma manželů Řičánkových Pony Car, spol. s r.o. Montují, dodávají, opravují a servisují. Poskytují profesionální služby v oblasti oprav nákladních automobilů, komunální techniky, ostatní služby servisu a autoopravárenství. Jsou jediným certifikovaným dodavatelem kvalitních švédských hydraulických čel ZEPRO.

Jak dlouho se věnujete autoopravárenství a co je podle vás vaše největší přidaná hodnota?

Na trhu jsme přes dvacet pět let a za tu dobu jsme si vybudovali pověst spolehlivého partnera. Naše práce nás baví a tak k ní i přistupujeme. Vždy hledáme řešení a snažíme se vyjít našim zákazníkům vstříc. V našem týmu pracují profesionálové s dlouhou praxí, neustále se učíme, rozvíjíme a jsme flexibilní, takže se časově maximálně přizpůsobujeme zákazníkům. Ovšem není to na úkor kvality.

Logistika je velmi skloňované slovo. Zvláště za poslední rok stoupla přeprava zboží. Jakým způsobem mohou přepravní firmy, ale i společnosti s vlastní distribucí zefektivnit proces přepravy?

Dobře zvládnutá logistika a distribuce je zcela klíčová. Hlavní roli hraje bezpečnost a čas.

Hydraulická čela ZEPRO pro nakládku a vyložení zboží z nákladních aut velmi výrazně pomáhají s manipulací zboží. Především šetří čas, což v této branži jsou nemalé peníze. Čela ZEPRO jsou určena pro všechna vozidla, dodávky i přívěsy. Zaměřujeme se na jejich montáž a také autorizovaný servis. Naše podpora není jen pouhé slovo, ale je podáním ruky, za kterou se zaručujeme. Zajišťujeme nákup, odbornou instalaci originálních dílů a také telefonické asistenční služby. Čela ZEPRO dodáváme po celé České republice.

Jaké je základní rozdělení hydraulických čel ZEPRO?

Základní rozdělení je na dvě řady – konzolová zvedací čela a čela zásuvná. Konzolová čela jsou vhodná pro vozidla s valníkovou nebo skříňovou nástavbou, jsou velmi variabilní, instalace je jednoduchá a poměrně rychlá a disponují vysokou zvedací kapacitou. Zásuvná zvedací čela jsou především pro středně těžká až těžká vozidla a umožňují volný přístup k ložné ploše. Firmám rádi poradíme, který typ bude pro jejich podnikání vhodný. Instalace je hotová do tří dnů.

Proč by si měly firmy vybrat právě hydraulická čela značky ZEPRO?

Jsou osvědčená, spolehlivá a kvalita je opravdu na prvním místě. Osobně upřednostňuji právě kvalitu nad kvantitou a rychlostí dodávky za každou cenu. Díly jsou vyrobeny z kvalitních materiálů švédskou technologií a původně také pro těžké skandinávské podmínky. Není to žádný nováček, ZEPRO se věnuje vývoji a výrobě hydraulických čel od roku 1970, takže má bohaté zkušenosti a také spokojené zákazníky. Naše firma Pony Car je jediným autorizovaným dovozcem do České republiky a s touto značkou máme zkušenosti přes dvacet pět let.

Hovořili jste o nástavbách na nákladní auta. Jaké služby poskytujete v této oblasti?



Naše firma Pony Car je autorizovaným servisním střediskem nástaveb HYVA, jedná se například o kontejnerové nástavby nebo hydraulické ruky. Provádíme v Brně servis a montáže hydraulických systémů na nákladní vozidla, naši technici opravují nosiče kontejnerů, hydraulické systémy sklápěcích zařízení návěsů a vleků v různých provedeních a modifikacích. Součástí našich služeb je záruční a pozáruční servis a samozřejmě i odborné poradenství.