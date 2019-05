Je vaše továrna nebo i jen malá provozovna připravena na Průmysl 4.0?

Toto vše nabízí na českém a slovenském trhu společnost ENPRAG, s.r.o., která se tomuto segmentu věnuje již řadu let. Za tu dobu získala nespočet spokojených zákazníků. Neustále rozšiřuje portfolio dodavatelů tak, aby získala co možná nejlepší ceny při zachování té nejvyšší dostupné kvality dodávaných výrobků.

K tomu všemu vám společnost ENPRAG s.r.o. poskytne služby svých profesionálních obchodníků, kteří vás nasměrují, poradí a následně vypracují projekt, který nejlépe splňuje vaše požadavky a specifika. Další zkušení zaměstnanci vyrobí potřebné, obchodní oddělení objedná standardní doplňky u vybraných výrobců, logistické oddělení pak dodá vše až na místo, technici provedou montáž a hotové dílo předají. Prostě dostanete zakázku takzvaně na klíč.

Firma Enprag ve svém areálu v pražském Slivenci disponuje vlastním velkorysým skladovým a kancelářským areálem, z něhož je část přizpůsobena právě dnes tolik skloňované Štíhlé výrobě.

Pro ty z vás, kteří se s termínem „Štíhlá výroba“ ještě nesetkali – v případě firmy Enprag jde o sofistikovanou výrobu všech možných regálů, pracovních stolů, různých speciálních podavačů a pracovišť, ale i celých výrobních linek, v podstatě čehokoliv.

V principu se však pojem „Štíhlá výroba“ týká nejen výroby a průmyslu, ale vlastně všech pracovních činností. Zjednodušeně řečeno jde o to, abyste měli vše po ruce a netrávili váš drahocenný čas hledáním. Tím se vše maximálně zefektivní, vy můžete ušetřené náklady promítnout do finální ceny a porážet tak konkurenci. S tím pak úzce souvisí i téma ergonometrie, kdy při použití výškově stavitelných pracovních stolů šetříte vašim zaměstnancům namáhaná záda, ve směnném provozu si každý pracovník lehce nastaví výšku pracoviště tak, jak mu nejlépe vyhovuje. Sníží se tak nemocnost a vy opět ušetříte. Navíc se vaši zaměstnanci budou do práce těšit, a to je velmi důležité pro celkovou produktivitu.

Důležitá součást Štíhlé výroby je také tzv. Vizual Management, kde si jedním pohledem uděláte přehled o tom, co se ve firmě nebo na vašem pracovišti děje, a můžete tomu přizpůsobit váš pracovní rozvrh tak, aby byl opět co možná nejefektivnější. Jeho součástí je například i podlahové značení. A tak bychom mohli pokračovat donekonečna, více se ale dozvíte například zde nebo při osobní návštěvě přímo ve firmě. Výborná dopravní dostupnost, velké firemní parkoviště, rozsáhlý showroom, obrovský sklad, profesionální zaměstnanci ve všech odděleních, vstřícný přístup – to vše je firma ENPRAG, s.r.o.

V oblasti Štíhlé výroby spolupracuje společnost Enprag s korejskou firmou HBL Logiform, která dodává komplexní trubkový systém, pro náročnější provozy je možné zvolit systém hliníkových profilů, to je zase parketa německé firmy MayTec.

V kancelářských prostorách se dlouhodobě osvědčily například zásuvkové kartotéky, kdy při současném použití závěsných kapes s popiskou máte okamžitý přehled úplně o všem. Těch nabízí firma nepřeberné množství druhů a rozměrů tak, aby si vybral opravdu každý. Za všechny nabízené výrobce můžeme doporučit například britskou firmu BISLEY, která se již na českém a slovenském trhu pěkně zabydlela.

Tento obor se samozřejmě když ne plně, tak alespoň částečně uplatní i v domácím prostředí, například v případě dnes tolik populární „home office“.

Společnost ENPRAG s.r.o. disponuje dalším obrovským sortimentem, nabízí například i městský mobiliář, výrobky pro odpadové a olejové hospodářství, kancelářský nábytek, manipulační techniku, školní a zdravotnický nábytek, trezory a mnoho dalšího. Hrubou představu si můžete udělat, když navštívíte stránky www.kovovynabytek.cz, www.bisley.cz nebo www.stihlavyroba.eu. Využít můžete přehledný e-shop, a pokud si nebudete vědět rady, neváhejte a zavolejte nebo napište, některý ze zástupců společnosti se vám bude vždy plně věnovat.