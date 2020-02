Jak si sjednat nejlepší povinné ručení?

Spolehlivé povinné ručení

Povinné ručení se přesně nazývá pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Máte-li auto, nelze se mu nijak vyhnout, protože jej musí mít každý vůz s přidělenou registrační značkou či technickým průkazem. Týká se automobilů, motocyklů, přívěsů, čtyřkolek i větších vozidel, jako jsou autobusy či kamiony. Pokud byste neměli sjednané povinné ručení, vystavujete se vysokým pokutám. K té může dojít snadno, stačí, když vás zachytí namátková silniční kontrola a vy nebudete mít platnou zelenou kartu, tedy dokument o zaplacení pojištění na dané období. Tato karta chodí poštou spolu s instrukcemi o zaplacení pojištění. Většinou je to několik týdnů dopředu, máte tedy dostatečný prostor pojištění zaplatit. Počítejte však s tím, že nemáte žádné ulevující lhůty. Povinné ručení musí být zaplaceno do doby, než vám skončí předchozí splátka. V případě nákupu nového vozu si jej musíte zřídit před tím, než vyjedete ze salonu nebo autobazaru.

Povinné ručení – srovnání

Jak se vyznat v nabídce povinných ručení, když jich existuje celá řada? Samozřejmě se budete orientovat dle ceny, ovšem nemůžete mít prioritu nejlevnějšího produktu, protože ten by nemusel obsahovat veškerá potřebná pojištění. Zejména v případě, kdy způsobíte škodu novému, drahému vozidlu. Ideální je proto si nechat udělat pro povinné ručení srovnání. Nejkomfortnější je prohlédnout si nabídku na internetu. Jestli nejste znalcem v automobilové sféře, poraďte se s odborníkem (např. prodejce vozu – autosalon či bazar). Ten vám poradí, jaké pojištění je to nejlepší pro vás. Pro vaši rámcovou představu vám uvedeme, na jaké události se povinné ručení vztahuje. Pokrývá škody, které případně vy sami způsobíte. Může to být při nehodě, kdy se poničí vozidlo někoho jiného, rovněž se hradí i jiný majetek (poničený plot, dům, svodidla atd.), pojištění pokryje i škody v případě ekologické nehody (např. vám olej vyteče do řeky a ta se bude muset vyčistit). Nadstandardně pojištění zaštítí i náklady na trvalé následky cestujících. Jedná-li se o pojištění vašeho vlastního vozidla, musíte si sjednat havarijní pojištění.

Jak pomůže kalkulačka povinného ručení?

Kalkulačky jsou nejlepším pomocníkem při vyhledávání produktů typu hypoték, leasingů, úvěrů, půjček, rovněž se tedy nabízí si takto lehce srovnat nabídku pojištění. Kalkulačka povinného ručení vám proto lehce a jednoduše bude ilustrovat podmínky vašeho pojištění. Vy poté můžete srovnat několik různých nabídek a sami zhodnotíte, která je pro vás nejvýhodnější. Přehlednou nabídku hledejte například na stránkách Okfin.cz, kde najdete rovněž odpovědi na nejčastější otázky, týkající se povinného ručení.