Hyundai oslavil miliontý Tucson v Nošovicích a uspořádal soutěž o SUV

„Soutěž o Hyundai Tucson v limitované edici IceBreaker pořádáme jako poděkování našim zákazníkům. Za úspěch modelu Tucson, který je nejprodávanějším modelem značky v EU, vděčíme právě jim. Vyrobení miliontého kusu v nošovickém závodě proto považujeme za důležitý milník značky a velice nás těší, že se vyrábí právě v České republice,“ říká Jana Sekeráková, marketingová ředitelka společnosti Hyundai Motor Czech.

Hyundai Tucson v limitované edici IceBreaker je dostupný již za 499 990 Kč a s paketem Winter nabízí například vyhřívaný volant, 3stupňové vyhřívání předních sedadel nebo dvouzónovou klimatizaci s automatickým odmlžováním. Vůz je k dispozici na 17 palcových kolech z lehké slitiny s pneumatikami 225/60. Je vybavený LED denními světly a zadními kombinovanými LED svítilnami. Interiér poskytuje dostatečný prostor s tradičně širokou nabídkou vybavení a konektivity. Součástí je například rádio se 7‘‘ dotykovým displejem s funkcí Android Auto a Apple CarPlay. K dispozici je i bezdrátové nabíjení mobilních telefonů Qi, inteligentní klíč a startování tlačítkem. Vůz je také vybavený asistentem pro vedení vozu v jízdních pruzích LKA.

Chcete se také zapojit do soutěže? Stačí do konce listopadu uzavřít kupní smlouvu na nákup nového Tucsonu v limitované edici IceBreaker. Každý zájemce bude zařazen do slosování a vylosovaný výherce následně získá zpět plnou částku za koupený vůz. Pro zájemce o pohon 4x4 automobilka poskytuje možnost 50% zvýhodnění a ve výbavě samozřejmě nechybí ani kompletní sada 4 zimních pneumatik zcela zdarma, které jsou v nabídce i u všech ostatních vozů v rámci Doby benefitové. Podrobné informace a pravidla soutěže jsou k dispozici na stránce: www.hyundai.cz/akcni-nabidky/tucson-icebreaker.

Sériová výroba oblíbeného modelu začala v Nošovicích v červnu 2015. Miliontý kus tak sjel z pásů po 52 měsících. Výroba modelu Tucson nyní tvoří téměř 70 procent produkce. Ze zhruba 1 500 vozů, které továrna denně vyrobí, je téměř 1 100 právě Tucsonů. Automobilka zde dále vyrábí také všechny modely Hyundai i30.