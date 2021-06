Firma Autoskla Vacek je tu stále pro vás

Současná situace není pro nikoho lehká. Své o tom ví i firma Autoskla Vacek, která se specializuje na výměnu autoskel, opravu prasklin na čelních sklech a na renovaci světlometů.

Pokud vozidla nejezdí, není na nich ani co opravovat

„Už během loňského jarního lockdownu bylo vidět značný úbytek vozidel na silnici, a i když jsme díky vládní výjimce nemuseli zavřít, měli jsme velké starosti s tragickým snížením zakázek. Letos se situace, jak se zdá, opakuje. A i když se lidé někdy diví, máme největší sezonu právě přes zimu, kdy se provádí nejvíce oprav a výměn čelních skel z důvodu horšího stavu komunikací. S nadsázkou se dá říct, že jsme jako provozovatelé lyžařských vleků. Není zima – není kšeft. Je těžké se s tímto problémem vypořádat, neboť poskytujeme služby, které se přímo dotýkají provozu motorových vozidel. Pokud vozidla nejezdí, není na nich ani co opravovat,“ prozradil Ludvík Vacek, jednatel společnosti Autoskla Vacek.

„Snažíme se vytrvat s vidinou lepších zítřků, ale myslím si, že svět již nikdy nebude takový jako před koronou. Vždy jsme si jako rodinná firma zakládali na osobním přístupu a kontaktu se zákazníkem. I když tomu doba vůbec nenahrává, myslím si, že osobní kontakt nic nenahradí. Pro některé lidi je auto miláček, kterého vám svěřují do péče. To se on-line udělat nedá. Při on-line komunikaci se vzhledem ke stručnosti spousta informací ztratí a beztak se fyzickému kontaktu při předání vozidla do opravy nevyhnete. Proto zákazníkům nabízíme možnost dezinfekce vozidla pomocí ozónu,“ dodal Ludvík Vacek.

Firma Autoskla Vacek chápe, že se během koronavirové pandemie řadě lidí významně zhoršila finanční situace. Často ale není zapotřebí rovnou měnit celé čelní sklo, některé praskliny na sklech se mohou opravit.

Oprava a výměna čelního skla

I drobné prasklinky se mohou postupně rozšířit, proto je zapotřebí automobil svěřit do péče specialistů co nejdříve, jakmile uvidíte první nedokonalost na čelním skle. Oprava prasklin na čelním skle je časově méně náročná, a především mnohem levnější než samotná výměna skla. Precizní zásah profesionálů z firmy Autoskla Vacek skoro vůbec nepoznáte a dá se řešit stejně jako výměna skla na pojišťovnu.

Kvalifikovaný tým z české rodinné firmy Autoskla Vacek vám vaše čelní sklo opraví nebo vymění rychle a za dobrou cenu.

Renovace světel pro lepší viditelnost a více bezpečí

Posviťte si lépe na silnici! Kryty předních světel z polykarbonátu vlivem UV záření postupně žloutnou. Nebojte, pro lepší vzhled vozu a lepší osvětlení cest je nemusíte hned měnit za nová. Cenově příznivější alternativou je renovace světel.

Renovací od firma Autoskla Vacek získáte lepší viditelnost, kterou oceníte nejen při jízdě v noci, ale v zimě i přes den, kdy se dlouho rozednívá a brzy stmívá. Po vyleštění budou vaše světla navíc ošetřena ochranným prostředkem, aby vydržela co nejdéle krásná a čirá. Životnost světlometu můžete maximalizovat pomocí přelakování speciálním bezbarvým lakem, který chrání světla před UV zářením.

Více informací najdete na www.autoskla-vacek.cz.