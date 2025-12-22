Expert CYBEXu Ščepka varuje: Péřová bunda do autosedačky nepatří

Komerční sdělení
Zimní období svádí k tomu děti v autě „pořádně obléct“. Právě silné bundy a kombinézy ale mohou v autosedačce výrazně snížit bezpečnost dítěte.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Ivan Ščepka, specialista na bezpečnost ze společnosti CYBEX, vysvětluje, proč je zimní oblékání v autě rizikové, jak dítě správně připoutat a podle čeho se při výběru autosedačky skutečně rozhodovat.

Zima je období silných bund a kombinéz. Proč mohou být v autosedačce problémem?

V zimě mají rodiče přirozenou tendenci dítě „pořádně zachumlat“, jenže právě to je v autosedačce jeden z největších bezpečnostních problémů. Silné bundy a kombinézy vytvářejí mezi tělem dítěte a bezpečnostními pásy vrstvu vzduchu. Při nárazu se tato vrstva okamžitě stlačí a pásy se uvolní, i když se před jízdou zdály být utažené. Dítě se pak může v sedačce posunout, nebo dokonce vyklouznout, což výrazně zvyšuje riziko zranění.

Jak tedy dítě v autě správně obléct, aby mu nebyla zima a zároveň bylo v bezpečí?

Nejlepší řešení je oblékat dítě spíš do tenčích vrstev, které nebrání správnému utažení pásů – například body, mikiny nebo tenčí fleecové bundy. Jakmile je dítě správně připoutané, lze ho přikrýt dekou nebo použít fusak určený přímo do autosedaček. Tyto doplňky zahřejí, aniž by zasahovaly do bezpečnostního systému sedačky.

Platí tato pravidla i pro kratší jízdy, třeba jen po městě?

Určitě ano. Právě krátké cesty bývají paradoxně nejrizikovější, protože při nich rodiče často poleví v pozornosti. Statistiky dlouhodobě ukazují, že velká část nehod se stane jen pár kilometrů od domova. Bezpečnostní pravidla by proto měla platit vždy, bez ohledu na délku nebo „známost“ trasy.

Jaké další chyby rodiče v zimě dělají nejčastěji?

Kromě silného oblečení je to často uspěchané usazení dítěte, nedotažené pásy nebo pocit falešného bezpečí. Zima, tma a únava vedou k tomu, že rodiče chtějí být co nejrychleji na cestě. Jenže právě tyto drobné kompromisy mohou mít v krizové situaci zásadní následky.

Jakou roli hrají v zimě inovace a technologie? Využívá CYBEX nějaké?

V CYBEXu klademe důraz na to, aby bezpečnost fungovala spolehlivě v jakýchkoli podmínkách. To znamená nejen splnění, ale i překračování bezpečnostních norem, důkladné testování při různých typech nárazů a vývoj materiálů, které si zachovávají své vlastnosti i při nízkých teplotách. Bezpečnost nesmí být sezonní záležitostí.

Podle čeho by si měli rodiče autosedačku vybírat a na co by se neměli soustředit tolik, jak si často myslí?

Rodiče by se měli zaměřit především na bezpečnostní testy, kompatibilitu s jejich vozem a správnou velikost sedačky pro dítě. Naopak design, barva nebo krátkodobé trendy by nikdy neměly být hlavním kritériem. Autosedačka je především bezpečnostní prvek, nikoli jen doplněk interiéru auta.

Když se na bezpečnost dětí díváte dlouhodobě, změnilo se podle vás něco v tom, jak k ní rodiče přistupují?

Určitý posun vidím. Rodiče dnes bezpečnost řeší víc a aktivně se zajímají o to, podle čeho se vlastně rozhodovat. Zároveň ale čelí velkému množství informací, které si často protiřečí. Právě proto považuji za důležité opírat se o nezávislé bezpečnostní testy, jako jsou například testy ADAC, a o jasně daná doporučení výrobců. Tyto zdroje dávají rodičům pevný základ, podle kterého se mohou rozhodovat s větší jistotou, a ne jen na základě dojmů nebo názorů z okolí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Komerční sdělení
Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Rodinný areál v podhůří Krkonoš se rychle mění v moderní resort plný chytrých řešení. Jak se tu lyžuje a proč je areál tak oblíbený mezi rodinami?

Světelná výstava Evropa rozzářila Prahu

Komerční sdělení

Pražské Žluté lázně se rozzářily statisíci světly. Nabízejí zážitek pro celou rodinu.

Zlínský kraj není zapadákov. Musíme mladým ukázat, proč tady žít

Komerční sdělení
Radim Holis

Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš hodnotí uplynulý rok jako úspěšný, ale bez růžových brýlí, problémy podle něj nezmizely. V rozhovoru mluví o tom, co se kraji letos podařilo, na čem bude stavět...

Jubilejní vánoční „Bosch Svařák“ rozzářil znovu Jihlavu

Komerční sdělení
Jubilejní vánoční „Bosch Svařák“ rozzářil znovu Jihlavu

Tradiční akce přilákala tisíce návštěvníků a pomohla Nemocnici Jihlava.

Na škole v Ondřejské je dostavěno

Komerční sdělení
Na škole v Ondřejské je dostavěno

V uplynulých dnech byly dokončeny intenzivní stavební aktivity na gastronomické škole v Ondřejské. Žákům i pedagogům nově přináší skvělé vzdělávací podmínky a zázemí pro výuku odborných předmětů....

Nošovický Hyundai a ochránci přírody obnovují beskydské louky

Komerční sdělení

Hyundai a organizace ČSOP Salamandr společně pečují o beskydské louky, vysázely 22 tisíc stromků a podporují tak biodiverzitu a zachování tradičního rázu krajiny. Ochránci navíc využívají...

22. prosince 2025

Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Komerční sdělení
Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Rodinný areál v podhůří Krkonoš se rychle mění v moderní resort plný chytrých řešení. Jak se tu lyžuje a proč je areál tak oblíbený mezi rodinami?

22. prosince 2025

Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Komerční sdělení
Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Rodinný areál v podhůří Krkonoš se rychle mění v moderní resort plný chytrých řešení. Jak se tu lyžuje a proč je areál tak oblíbený mezi rodinami?

22. prosince 2025

Expert CYBEXu Ščepka varuje: Péřová bunda do autosedačky nepatří

Komerční sdělení

Zimní období svádí k tomu děti v autě „pořádně obléct“. Právě silné bundy a kombinézy ale mohou v autosedačce výrazně snížit bezpečnost dítěte.

22. prosince 2025

Konec čekání na CD: Nemocnice posílají snímky lékařům digitálně

Komerční sdělení

Digitalizace zdravotnictví zrychluje výměnu dat. Výměnná síť mDEX už pomáhá a funguje kromě Česka i v největších slovenských státních nemocnicích včetně UNLP Košice, kde je spolupráce přínosem pro...

22. prosince 2025

Svoz vánočních stromků od kontejnerových stání v Ostravě

Komerční sdělení
Odstrojený vánoční stromek v příslušném kontejneru

V Ostravě bude opět probíhat svoz odstrojených vánočních stromků od kontejnerových stání v blízkosti sídlištní a bytové zástavby, tedy tam, kde na těchto stanovištích stojí kontejnery o objemu 1100...

22. prosince 2025

Umělá inteligence jako pomocník pro každodenní život.

RR AI

Umělá inteligence jako pomocník pro každodenní život. Realiťák roku ve spolupráci s Reality.iDNES podporuje nový kurz AI osobní asistent. Umělá inteligence se v posledních letech stává běžnou...

20. prosince 2025  7:12

Světelná výstava Evropa rozzářila Prahu

Komerční sdělení

Pražské Žluté lázně se rozzářily statisíci světly. Nabízejí zážitek pro celou rodinu.

19. prosince 2025

Na společenskou odpovědnost se v Teleflexu nezapomíná

Komerční sdělení
Sázení stromů v Žďáře nad Sázavou

Společenská odpovědnost je pro zaměstnance Teleflexu cestou, jak prostřednictvím velkých i malých příběhů mohou měnit svět k lepšímu.

19. prosince 2025

Cílená léčba mění životy pacientů: více času a méně pobytů v nemocnici

Komerční sdělení
Cílená léčba mění životy pacientů: více času a méně pobytů v nemocnici

Cílená léčba otevírá pacientům nové možnosti – přináší jim čas navíc a často i možnost léčit se v pohodlí domova. Vysvětluje v rozhovoru Jiří Janka ze společnosti Takeda, která do Česka přináší...

19. prosince 2025

Tři dekády růstu, inovací a důvěry pod taktovkou Enprag

Komerční sdělení
Václav Bohuslávek

Společnost Enprag, přední dodavatel dílenského a kancelářského nábytku v České republice, letos slaví významné jubileum – 30 let na trhu. Pojďme si povyprávět příběh malého podniku založeného dvěma...

18. prosince 2025

Jubilejní vánoční „Bosch Svařák“ rozzářil znovu Jihlavu

Komerční sdělení
Jubilejní vánoční „Bosch Svařák“ rozzářil znovu Jihlavu

Tradiční akce přilákala tisíce návštěvníků a pomohla Nemocnici Jihlava.

18. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.