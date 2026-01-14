Děti na cestách: bezpečnost začíná výběrem i péčí

Komerční sdělení
Bezpečí dětí na cestách je pro rodiče tím nejdůležitějším a volba správné autosedačky patří mezi rozhodnutí, která mohou v kritické chvíli zachránit život. Diskuze o tom, zda vozit děti v protisměru nebo po směru jízdy, se vede už roky a stále budí emoce.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Fyzika přitom mluví jasně: při čelním nárazu je nejvíce ohrožena hlava a krk dítěte. Pokud jede po směru, setrvačnost ho posune vpřed a křehká krční páteř je vystavena obrovskému zatížení. Protisměrná poloha naopak rozloží náraz po celé ploše zad a hlava zůstane v bezpečí, proto je doporučováno vozit děti tímto způsobem co nejdéle. Evropská legislativa nastavila povinnost cestovat v protisměru alespoň do 15 měsíců, odborníci však doporučují prodloužit toto období ideálně do tří až čtyř let, pokud to sedačka umožní.

Ne vždy je ale cestování v protisměru pro nejmenší či rodiče to nejpohodlnější řešení a podle evropských studií více než tři čtvrtiny rodičů bohužel přetáčí své děti příliš brzy. Roli hraje pohodlí, lepší oční kontakt i méně omezený prostor pro nohy. Z hlediska bezpečnosti jde ale o kompromis, který může mít vážné následky, přetočením se totiž ochrana dětí snižuje až o polovinu.

Právě proto je důležité vědět, jak se jednotlivé typy posměrných sedaček liší. Klasické pětibodové pásy drží dítě v sedačce podobně jako závodní postroj. Fungují, ale vyžadují naprosto správné utažení a vedení přes ramena a pánev. Právě tady rodiče v reálném provozu až v 51 % chybují: pás bývá povolený, překroucený nebo špatně vedený a při nárazu pak roste zatížení na krk a hrudník. Alternativou je bezpečnostní pult, který opře horní polovinu těla o širokou plochu a vtáhne dítě do ochranné zóny. V praxi to přináší menší riziko chybného připoutání a nižší tlak na citlivé partie, jako je krk nebo hrudník - podle dostupných dat až o 25 % oproti pětibodovému pásu.

Bezpečnou inovativní cestou mohou být také moderní technologie. Společnost CYBEX jako jediná totiž uvedla na trh model Anoris T i-Size, který dokázal posunout hranice bezpečnosti posměrných sedaček. Je vybaven unikátním airbagovým pultem, jenž se při nárazu rozvine a chrání celé tělo dítěte podobně jako ochranná zóna protisměrné sedačky. Testy nezávislých organizací včetně ADAC a Stiftung Warentest potvrdily, že tato technologie poskytuje srovnatelnou míru ochrany jako jízda proti směru, a zároveň zachovává komfort lepšího výhledu a volnějších nohou.

U žádného typu sedačky by však neměla chybět pečlivá instalace před každou jízdou. Děti poutáme bez naducaných bund, pásy vedeme tak, aby správně obepínaly ramena a pánev a dotahujeme je napevno bez kroucení. Zde pomůže pravidlo, že mezi pásem a dítětem by měla být mezera maximálně na jeden prst. Před jízdou je také nutné zkontrolovat výšku opěrky hlavy a ujistit se, že je základna sedačky pevně zacvaknutá v úchytech ISOFIX. Právě tyto detaily mohou při nehodě rozhodnout a stojí za to jim věnovat zvýšenou pozornost.

Statistika navíc mluví jasně. Většina dopravních nehod se nestává na dlouhých cestách, ale překvapivě blízko domova. Více než polovina nehod, při kterých dojde ke zranění, se odehraje v okruhu několika málo kilometrů od bydliště. O to důležitější je nepodceňovat ani ty nejkratší jízdy – do školky, na hřiště nebo k babičce. Právě na tuto skutečnost upozorňuje také CYBEX Car Crash Simulator, mobilní zařízení, které v českých a slovenských městech názorně předvádí čelní náraz při rychlosti 15 km/h. Rodiče si díky němu mohou na vlastní oči ověřit, jak dramatický rozdíl nastane mezi správně a nesprávně připoutaným dítětem a že i pomalá jízda bez kvalitní autosedačky může mít vážné následky.

Volba autosedačky je vždy kombinací odborných doporučení a individuálních potřeb rodiny. Nejlepší je proto vyrazit s dítětem do kamenné prodejny a vyzkoušet si sedačku přímo v autě. Jen tak poznáte, zda dobře sedí k vašemu vozu i k postavě dítěte. Nebojte se osahat všechny detaily, zkontrolovat pohodlí při sezení i to, jak snadno sedačku zvládnete připoutat. Děti navíc často samy ukážou, která barva nebo typ jim sedne nejvíc – a když se do ní budou posazovat s radostí, máte napůl vyhráno.

Nejčtenější

Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Komerční sdělení
Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Rodinný areál v podhůří Krkonoš se rychle mění v moderní resort plný chytrých řešení. Jak se tu lyžuje a proč je areál tak oblíbený mezi rodinami?

České Švýcarsko láká nejen na ledové království u Brtníků

Komerční sdělení
Jeskyně víl

Zimní České Švýcarsko má atmosféru, kterou v létě jen stěží zažijete. Krajina se uklidní, turistický ruch zeslábne a mezi pískovcovými skalami se rozhostí ticho, jež dává vyniknout kráse detailů....

Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Komerční sdělení
Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Rodinný areál v podhůří Krkonoš se rychle mění v moderní resort plný chytrých řešení. Jak se tu lyžuje a proč je areál tak oblíbený mezi rodinami?

Na téhle škole se stále něco děje

Komerční sdělení
Na téhle škole se stále něco děje

Zkušenosti z praxe po celý rok.

Japonsko využívá korálové kostry ze Saúdské Arábie z výstavy

Komerční sdělení
Korálový útes

Japonské univerzity se snaží obnovit korálové útesy a mořské ekosystémy poté, co zdědily umělé korálové struktury. Ty vyrobila Saúdská Arábie a představila je na letošní světové výstavě v Ósace....

Děti na cestách: bezpečnost začíná výběrem i péčí

Komerční sdělení

Bezpečí dětí na cestách je pro rodiče tím nejdůležitějším a volba správné autosedačky patří mezi rozhodnutí, která mohou v kritické chvíli zachránit život. Diskuze o tom, zda vozit děti v protisměru...

14. ledna 2026

Japonsko využívá korálové kostry ze Saúdské Arábie z výstavy

Komerční sdělení
Korálový útes

Japonské univerzity se snaží obnovit korálové útesy a mořské ekosystémy poté, co zdědily umělé korálové struktury. Ty vyrobila Saúdská Arábie a představila je na letošní světové výstavě v Ósace....

13. ledna 2026

České Švýcarsko láká nejen na ledové království u Brtníků

Komerční sdělení
Jeskyně víl

Zimní České Švýcarsko má atmosféru, kterou v létě jen stěží zažijete. Krajina se uklidní, turistický ruch zeslábne a mezi pískovcovými skalami se rozhostí ticho, jež dává vyniknout kráse detailů....

13. ledna 2026

Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Komerční sdělení
Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Rodinný areál v podhůří Krkonoš se rychle mění v moderní resort plný chytrých řešení. Jak se tu lyžuje a proč je areál tak oblíbený mezi rodinami?

12. ledna 2026

Změřte si své zdraví: InBody přináší prevenci na dosah ruky

Komerční sdělení
Změřte si své zdraví: InBody přináší prevenci na dosah ruky

Možná víte, kolik vážíte. Víte ale, jak je na tom vaše zdraví? Zjistěte to díky analýze tělesného složení na přístrojích InBody. Díky nové kampani si můžete nechat změřit tělesné složení jednoduše a...

12. ledna 2026

Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Komerční sdělení
Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Rodinný areál v podhůří Krkonoš se rychle mění v moderní resort plný chytrých řešení. Jak se tu lyžuje a proč je areál tak oblíbený mezi rodinami?

12. ledna 2026

Chirurgie cévní i estetická

Komerční sdělení
Surgimed klinika pro zdraví i krásu

Klinika Surgimed se specializuje na všeobecnou chirurgii i na dermatologii. Její součástí je laserové centrum s moderním přístrojovým vybavením. Najdete ji v Rychnově nad Kněžnou, Hradci Králové a...

12. ledna 2026

Soukromá střední škola BEAN, Staňkov: škola pro rozvoj životních šancí

Komerční sdělení
Soukromá střední škola BEAN, Staňkov: škola pro rozvoj životních šancí

Soukromá střední odborná škola a gymnázium BEAN ve Staňkově se již více než tři desítky let věnuje kvalitnímu vzdělávání. Dlouhodobě tak obohacuje nabídku atraktivních oborů v Plzeňském kraji.

12. ledna 2026

Grafická škola bez talentových zkoušek

Komerční sdělení
Na praxi si studenti připravují grafické návrhy, tisknou je a dokončují ve...

Stačí chuť tvořit. Studenti odcházejí s portfoliem, praxí i jistotou uplatnění.

12. ledna 2026

Cestování vlakem ve skupině je levnější díky nové nabídce ČD DNY

Komerční sdělení
Foto: České dráhy

Rodiny i menší party mohou při cestování vlakem po Česku výrazně ušetřit. České dráhy spouštějí novou nabídku ČD DNY, která zvýhodňuje společné cesty dvou až pěti osob. Sleva až 25 % se uplatní...

12. ledna 2026

Projekt Realiťák roku: první dny 2026 přinesly rekordní ceny bytů, plíseň po koupi domu i termín daně z nemovitých věcí

RR 20260110

První dny roku 2026 jsou na webu projektu Realiťák roku ve znamení velmi praktických témat pro veřejnost: od rekordního vývoje cen bytů přes řešení plísně po koupi domu až po blížící se termín...

10. ledna 2026  6:35

Změřte si své zdraví: InBody přináší prevenci na dosah ruky

Komerční sdělení
Změřte si své zdraví: InBody přináší prevenci na dosah ruky

Možná víte, kolik vážíte. Víte ale, jak je na tom vaše zdraví? Zjistěte to díky analýze tělesného složení na přístrojích InBody. Díky nové kampani si můžete nechat změřit tělesné složení jednoduše a...

9. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.