Děti na cestách: bezpečnost začíná výběrem i péčí

Fyzika přitom mluví jasně: při čelním nárazu je nejvíce ohrožena hlava a krk dítěte. Pokud jede po směru, setrvačnost ho posune vpřed a křehká krční páteř je vystavena obrovskému zatížení. Protisměrná poloha naopak rozloží náraz po celé ploše zad a hlava zůstane v bezpečí, proto je doporučováno vozit děti tímto způsobem co nejdéle. Evropská legislativa nastavila povinnost cestovat v protisměru alespoň do 15 měsíců, odborníci však doporučují prodloužit toto období ideálně do tří až čtyř let, pokud to sedačka umožní.
Ne vždy je ale cestování v protisměru pro nejmenší či rodiče to nejpohodlnější řešení a podle evropských studií více než tři čtvrtiny rodičů bohužel přetáčí své děti příliš brzy. Roli hraje pohodlí, lepší oční kontakt i méně omezený prostor pro nohy. Z hlediska bezpečnosti jde ale o kompromis, který může mít vážné následky, přetočením se totiž ochrana dětí snižuje až o polovinu.
Právě proto je důležité vědět, jak se jednotlivé typy posměrných sedaček liší. Klasické pětibodové pásy drží dítě v sedačce podobně jako závodní postroj. Fungují, ale vyžadují naprosto správné utažení a vedení přes ramena a pánev. Právě tady rodiče v reálném provozu až v 51 % chybují: pás bývá povolený, překroucený nebo špatně vedený a při nárazu pak roste zatížení na krk a hrudník. Alternativou je bezpečnostní pult, který opře horní polovinu těla o širokou plochu a vtáhne dítě do ochranné zóny. V praxi to přináší menší riziko chybného připoutání a nižší tlak na citlivé partie, jako je krk nebo hrudník - podle dostupných dat až o 25 % oproti pětibodovému pásu.
Bezpečnou inovativní cestou mohou být také moderní technologie. Společnost CYBEX jako jediná totiž uvedla na trh model Anoris T i-Size, který dokázal posunout hranice bezpečnosti posměrných sedaček. Je vybaven unikátním airbagovým pultem, jenž se při nárazu rozvine a chrání celé tělo dítěte podobně jako ochranná zóna protisměrné sedačky. Testy nezávislých organizací včetně ADAC a Stiftung Warentest potvrdily, že tato technologie poskytuje srovnatelnou míru ochrany jako jízda proti směru, a zároveň zachovává komfort lepšího výhledu a volnějších nohou.
U žádného typu sedačky by však neměla chybět pečlivá instalace před každou jízdou. Děti poutáme bez naducaných bund, pásy vedeme tak, aby správně obepínaly ramena a pánev a dotahujeme je napevno bez kroucení. Zde pomůže pravidlo, že mezi pásem a dítětem by měla být mezera maximálně na jeden prst. Před jízdou je také nutné zkontrolovat výšku opěrky hlavy a ujistit se, že je základna sedačky pevně zacvaknutá v úchytech ISOFIX. Právě tyto detaily mohou při nehodě rozhodnout a stojí za to jim věnovat zvýšenou pozornost.
Statistika navíc mluví jasně. Většina dopravních nehod se nestává na dlouhých cestách, ale překvapivě blízko domova. Více než polovina nehod, při kterých dojde ke zranění, se odehraje v okruhu několika málo kilometrů od bydliště. O to důležitější je nepodceňovat ani ty nejkratší jízdy – do školky, na hřiště nebo k babičce. Právě na tuto skutečnost upozorňuje také CYBEX Car Crash Simulator, mobilní zařízení, které v českých a slovenských městech názorně předvádí čelní náraz při rychlosti 15 km/h. Rodiče si díky němu mohou na vlastní oči ověřit, jak dramatický rozdíl nastane mezi správně a nesprávně připoutaným dítětem a že i pomalá jízda bez kvalitní autosedačky může mít vážné následky.
Volba autosedačky je vždy kombinací odborných doporučení a individuálních potřeb rodiny. Nejlepší je proto vyrazit s dítětem do kamenné prodejny a vyzkoušet si sedačku přímo v autě. Jen tak poznáte, zda dobře sedí k vašemu vozu i k postavě dítěte. Nebojte se osahat všechny detaily, zkontrolovat pohodlí při sezení i to, jak snadno sedačku zvládnete připoutat. Děti navíc často samy ukážou, která barva nebo typ jim sedne nejvíc – a když se do ní budou posazovat s radostí, máte napůl vyhráno.