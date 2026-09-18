Dekarbonizace motoru Praha Letňany: čistý motor uprostřed města

Komerční sdělení

Dekarbonizace motoru Praha Letňany – BezKarbonu.cz pobočka Kunratice | foto: inetio s.r.o.

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Praha je ráj pro pendlery a noční můra pro motory. Stání v kolonách, krátké jízdy přes půl Prahy, motor, který se nikdy pořádně neprohřeje – tohle všechno akceleruje tvorbu karbonových usazenin, které pomalu, ale jistě ubírají výkon, zvyšují spotřebu a zkracují životnost motoru.

Dekarbonizace motoru v Praze Letňanech je servisní řešení přímo pro vás: rychlé, bez rozebírání, s okamžitě znatelným výsledkem.

Praha a motory: proč je karbon tak rozšířený problém

Spalovací motor byl navržen pro jízdu – ne pro stání. Každá zastávka na Prosecké, každé čekání na Letňanském náměstí nebo plíživý provoz na Mladoboleslavské nechává v motoru stopu v podobě karbonu. Sací kanály se zužují, ventily nedomykají, EGR ventil se lepí a DPF filtr se zanáší dřív, než by měl. Výsledek poznáte snadno: motor táhne líp v prvním stupni než ve čtvrtém, volnoběh škube a nádrž se prázdní rychleji.

To není výjimka – to je realita naprosté většiny pražských aut. Proto jsme otevřeli pobočku přímo v Letňanech.

Dekarbonizace motoru Praha Letňany – BezKarbonu.cz pobočka Kunratice

Jak vodíková dekarbonizace funguje

Stroj na naší letňanské pobočce generuje vodíko-kyslíkovou směs (HHO), která vstupuje do sání motoru. Vodík při hoření reaguje s karbonovou vrstvou, teplotně ji rozruší a rozloží – z výfuku pak odchází jen vodní pára a CO₂. Žádné chemikálie, žádný demontáž, žádná výměna oleje po zákroku.

Procedura trvá 50–80 minut podle objemu motoru. Ke každé zakázce patří základní diagnostika vozidla zdarma – takže přijdete s autem a odjedete s čistým motorem i přehledem o jeho aktuálním stavu.

Kdy má dekarbonizace v Praze Letňanech největší smysl

Objednejte se, když:

  • jezdíte po Praze každý den a motor se na krátkých trasách nestíhá prohřát
  • volnoběh je neklidný, cítíte vibrace nebo hrubší chod
  • spotřeba paliva vzrostla bez zjevného důvodu
  • DPF filtr se regeneruje příliš často – motor produkuje víc sazí než dřív
  • blíží se STK a potřebujete snížit emise bez mechanického zásahu
  • sací trakt nebo EGR ventil neprošly čištěním několik let

Výsledky, které poznáte hned za volantem

U motorů s výraznějším zanesením bývá výsledek cítit ještě při výjezdu z parkoviště: klidnější volnoběh, plynulejší nástup točivého momentu, méně tmavého kouře z výfuku. Zákazníci z Prahy hlásí úsporu až litr paliva na sto kilometrů po první dekarbonizaci.

Po zákroku doporučujeme projet delší trasu mimo město – třeba po D8 nebo D10. Motor se tak pořádně prohřeje a dočistí uvolněné zbytky karbonu. Přidat měření emisí je dobrý nápad, pokud jdete brzy na STK.

Pobočka Praha Letňany – kde nás najdete

Provozovna sídlí na adrese Toužimská 720, Praha Letňany – s dobrou dostupností z dálnice D1 i MHD (metro C, stanice Chodov). Pracujeme pondělí až pátek 8:00–18:00, nutné objednat se předem. Termín domluvíme do 24 hodin – volejte +420 792 767 337 nebo využijte formulář na bezkarbonu.cz.

Ceny se určují podle objemu motoru. Diagnostika základní je ke každé zakázce zdarma (samostatně 300 Kč). Čištění klimatizace ozónem lze přikoupit za 500 Kč.

Pravidelná dekarbonizace: nejlepší prevence pro pražský motor

Pražský motor pracuje v jedněch z nejtěžších podmínek vůbec. Preventivní dekarbonizace každých 15 000–25 000 km je pro něj totéž, co pravidelná údržba pro cokoli jiného – předchází dražším opravám, udržuje spotřebu v normě a prodlužuje životnost vstřikovačů, ventilů i DPF filtru. Motor, který dýchá čistě, prostě vydrží déle.

www.cistenivodikem.cz

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