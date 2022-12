Dejte věcem správné místo

Sklady o rozloze větší jak 6000 m2 pojmou velké množství produktů, které dokážou rozzářit oči nejednoho dospělého pod vánočním stromečkem.

A co že je vlastně vhodné jako dárek ze sortimentu společnosti Enprag? Každého kutila potěší nový dílenský ponk. Nebo když si může veškeré své šroubky, matičky a hřebíčky přehledně uložit do boxů. Dílenských stolů a boxů naleznete nepřeberné množství. Boxy je možné následně uložit do skříní, kontejnerů nebo na různé vozíky. Pokud nemáte místo na vozík s nářadím, nevadí. Stačí sáhnout po kufrech na nářadí. K dispozici jsou jak velké profi kufry, tak i malé kufříky, které najdou využití v každé domácnosti. Kreativní jedince, cukráře, ale i děti potěší zásuvkové skříňky, do kterých se přehledně uloží velké množství drobností od špulek nití a špendlíků přes zdobící špičky až po kostky lega nebo autíčka. Vše stále po ruce, přehledně uloženo a jako bonus je na výběr z několika krásných barev.

Pokud vaše drahá polovička pracuje z domova, vyšperkujte pro ni domácí kancelář. Elegantní výškově stavitelný stůl je nejen krásný dárek, ale i investice do zdraví. Jak je na tom vaše kancelářská židle? Nezasloužila by si výměnu? Studenty potěšíte stolovým kontejnerem nebo novým psacím stolem. Pro milovníky jízdy na kole můžete vybírat z různých druhů stojanů na kola. Očekáváte od Ježíška finanční dary, zlato a drahé kameny? Nenechávejte nic náhodě a na své cennosti si pořiďte trezor či sejf.

Máte malé děti a hodila by se vám nová poštovní schránka? Spojte tyto dvě věci dohromady a nachystejte jim speciální poštovní schránku na dopis Ježíškovi. Uvidíte, s jakou radostí a rychlostí budou děti svá přání psát, jen aby je mohly vložit do té kouzelné poštovní schránky. Schránku můžete následně používat jako klasickou poštovní schránku nebo jako netradiční obal na vánoční dárek.

Vyhlížíte nedočkavě, kdy napadne sníh a bude třeba vytvořit průchod v bílých závějích sněhu? Nádoby na posypový materiál v kombinaci s vozíkem na posypový materiál jsou velkým pomocníkem při odklízení sněhu. A nemusíte se bát, že vozík je jen dalším zbytečným krámem do domácnosti. Využijete ho v průběhu celého roku při hnojení trávníku, rozsévání travního semene či v boji s mechem.

Dárky máte vybrané, teď už je čas na poslední detaily výzdoby. Instalace osvětlení na dům, umývání oken či umístění hvězdy na špičku stromečku vám usnadní skládací schůdky či hliníkové žebříky. Ty vám pomohou nejen v předvánočním čase, ale i během celého roku. Nezapomeňte, že po Vánocích nastane čas, kdy veškerou výzdobu budete sundávat a následně ukládat na další rok. Jak je na tom váš sklep, dílna, špajz, garáž, půda nebo sklad? Nehodil by se nějaký nový úložný systém v podobě regálů nebo skříní? Díky regálům budete mít rázem mnohem více místa – dokážete tak efektivně využít daný prostor. Světýlka, ozdoby a třeba i stromeček tak budou přehledně uloženy. Když původní obal dosloužil, dají se použít plastové EURO přepravky a jiné boxy. Najde se tak místo i pro kompoty a další nezbytnosti celé vaší domácnosti od potřeb na sezónní sporty přes zahradní náčiní až po pneumatiky na vaše vozidlo.

Kolik návštěv vás navštíví v průběhu adventu? Máte dostatečné zásoby hygienických potřeb, aby vás nic nezaskočilo? Toaletní papír, papírové utěrky i tekuté mýdlo můžete přidat do své objednávky stejně jako třeba dezinfekci. Vše vyzvednete na jednom místě.

Společnost Enprag byla založena v květnu roku 1995 a začínala s dodávkami kancelářského nábytku předního evropského výrobce, britské společnosti Bisley. Firma Bisley se specializuje na kancelářský nábytek – kartotékami počínaje přes stoly, spisové skříně až po mobilní kontejnery a šatní skříně.

Od té doby se společnost Enprag neustále rozvíjí a rozšiřuje svou nabídku zboží i služeb. Dlouhodobě spolupracuje s předními tuzemskými i zahraničními dodavateli, což zajišťuje společnosti přední místo na tuzemském trhu. V Čechách si vybudovala silnou pozici, což jí umožňuje nabízet svým zákazníkům ty nejvýhodnější podmínky, širokou nabídku produktů a služeb. V tomto trendu hodlá společnost i nadále pokračovat a své služby a portfolio rozšiřovat a vylepšovat.

Chcete si ověřit kvalitu nabízených produktů? Společnost Enprag disponuje propracovaným zázemím – kanceláří a rozsáhlou vzorkovnou v Praze ve Slivenci. Můžete se zde zastavit, prohlédnout si vystavené produkty a některé zboží si i rovnou odvézt.

Více informací najdete na www.kovovynabytek.cz.