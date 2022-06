Chytrý průmysl: 5 tipů, jak na efektivní výrobu a spokojené pracovníky

Pokud chce firma ve vysoké konkurenci uspět, musí reagovat rychle a flexibilně. Dnes je již nutností mít výrobní procesy nastavené tak, aby výrobu a pracovníky nový požadavek od zadavatele nezaskočil. Tomu pomáhají modulární stavebnicové systémy, které lze přestavět dle libosti, a správná ergonomie pracoviště. Ta nezajišťuje pouze vhodné pracovní prostředí pro zaměstnance, ale také zvyšuje efektivitu výroby a minimalizuje chybovost.

Trend zvyšující se poptávky po chytrém pracovním prostředí potvrzuje i Ondřej Sehnal z obchodního oddělení společnosti Enprag, která se specializuje nejen na standardizovaný kovový průmyslový nábytek, ale i atypická řešení výroby zkonstruovaná na míru: „Naši klienti si uvědomují, jak je v dnešní době důležité mít efektivní procesy výroby a pracovníkům zajistit prostředí, ve kterém se jim bude dobře pracovat. Díky této kombinaci pak dokážou rychle reagovat na nové poptávky i přes zvyšování tlaku na cenu.“

Společnost Enprag, která 27 let kompletně vybavuje průmyslové prostory, sepsala 5 tipů, jak chytrého pracoviště docílit.

1. Ergonomie pracoviště je základ

Správně navržený pracovní prostor je základ úspěchu jak pro zaměstnance, tak i pro firmu. Ergonomický návrh myslí na to, aby se v procesu výroby eliminoval počet opakovaných pohybů, aby bylo vše po ruce a aby se zkrátka zaměstnanec tolik nenamáhal a jeho práce odsýpala.

Věděli jste, že?

Společnosti, které používají ergonomické vybavení a pracovní prostory, zjišťují, že zaměstnanci pracují rychlejším tempem, dělají méně chyb a mají více energie.

Plynulosti práce pomohou třeba výškově nastavitelné dílenské stoly. Zaměstnanec tráví míň času hledáním, má vše po ruce a v optimální výšce.

2. Nezapomínejte na doplňky: Zjednodušují práci

I maličkosti dokážou zlepšit pracovní prostředí a komfort pro zaměstnance. V konečném důsledku se ukáže, že to až takové maličkosti nejsou a změny budou očividné.

Například takové podlahové rohože, které bývají navržené pro dlouhodobou práci vestoje (izolují pracovníka od studené betonové podlahy) a čisticí vstupní rohože či dezinfekční rohože, které zajistí bezpečnější pracovní prostředí.

Zjednodušení práce pomohou také dílenské skříně s barevnými plastovými boxy pro přehledné uložení materiálu, aby pracovníci neztráceli čas hledáním té správné součástky. To samé platí o regálech s barevnými plastovými boxy a o dílenských uzamykatelných servisních vozících na kolečkách pro přehledné uložení nářadí.

Myslete také na elektrolišty pro snadné a bezpečné zapojení elektroniky a na správné osvětlení pracoviště, díky kterému se budou moci vaši zaměstnanci zaměřit na detaily a ulehčíte jim tak práci v tmavém prostředí.

3. Pomůže komplexní pohled na pracoviště

Na pracovní proces nahlížejte jako na komplexní děj, kde musí mít každý článek své místo.

Zaměřte se na to, co se dá:

eliminovat,

vylepšit,

nahradit jiným řešením,

jak ušetřit náklady s ohledem na zdraví a na workflow.

Při vylepšování pracovního prostoru se spoléhejte na partnery, kteří vám dokážou nabídnout kompletní vybavení pro celý váš provoz. Právě oni svým zkušeným pohledem vidí, co jde kde pozměnit a vylepšit.

4. Oči vám otevřou profesionální poradci

Když mluvíme o kompletním vybavení, tak tím nemyslíme tlusté katalogy s produkty pro průmyslové haly od A do Z. Ani ten nejtlustší katalog vám totiž neporadí, jak zefektivnit pracovní postupy.

V procesu výroby jste častokrát již několik let a nevidíte to, co nezainteresované oči zkušeného poradce s technickým vzděláním.

Společnost Enprag nabízí k vašim službám odborné poradce, kteří se v tématu zefektivnění výroby neustále vzdělávají a perfektně rozumějí procesům štíhlé výroby a ergonomii pracovního prostředí.

5. Štíhlá výroba: Zrychluje procesy a eliminuje prostoje

Flexibilní konstrukce z trubkového stavebnicového systému za nízkou pořizovací cenu dokážou pracoviště přizpůsobit novým výrobním požadavkům ze dne na den. Stávající pracovní procesy zase vylepšují.

