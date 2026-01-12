Cestování vlakem ve skupině je levnější díky nové nabídce ČD DNY

Rodiny i menší party mohou při cestování vlakem po Česku výrazně ušetřit. České dráhy spouštějí novou nabídku ČD DNY, která zvýhodňuje společné cesty dvou až pěti osob. Sleva až 25 % se uplatní automaticky při online nákupu jízdenek.

Cestování ve více lidech bývá často nejen zábavnější, ale také ekonomičtější. České dráhy na tento trend reagují novou nabídkou ČD DNY, která cílí na skupiny dvou až pěti cestujících. Ti mohou při společné cestě po České republice získat slevu až 25 % z běžného jízdného.

Jednoduchá pravidla

Nový typ zvýhodnění je určen všem, kdo vyrážejí na výlet s rodinou, přáteli nebo kolegy. Podmínky jsou jednoduché – skupina musí cestovat stejným vlakem a na stejné trase. Sleva se vztahuje na každého člena skupiny a není nutné splňovat žádná další kritéria ani vlastnit zákaznickou kartu.

Online nákup bez složitého nastavování

Velkou výhodou je snadný nákup. Zvýhodněné jízdné se uplatní automaticky při pořízení jízdenky v e-shopu Českých drah nebo v mobilní aplikaci Můj vlak. Cestující pouze zvolí počet osob a systém sám vypočítá nejvýhodnější cenu. Přehled o výsledné částce i úspoře je k dispozici ještě před dokončením nákupu.

Platí i pro 1. třídu

Nabídku lze využít ve 2. i 1. třídě na většině vnitrostátních spojů. Díky tomu se hodí jak pro kratší výlety, tak pro delší cesty napříč republikou. Výhodou oproti cestování autem je nejen nižší cena, ale také pohodlí bez nutnosti řízení, hledání parkování nebo řešení provozu.

Možnost kombinace s dalšími slevami

Dalším plusem je možnost kombinace s dalšími slevami, například s výhodami spojenými s In Kartou nebo se zvýhodněním pro děti, studenty či seniory. Výsledná cena tak může být ještě nižší než při nákupu jednotlivých jízdenek.

ČD DNY představují jednoduchý způsob, jak cestovat společně levněji a pohodlněji. Nechte auto doma a vyrazte na cestu vlakem.

