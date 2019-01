Česká firma Enprag kovový nábytek investuje i v zahraničí

Firma Kovotyp s.r.o. - slovenská pobočka firmy Enprag s.r.o., která sídlí ve vlastním objektu v centru Bratislavy, se úspěšně rozvíjí. Proto jí už byly stávající skladové prostory malé. Využila výhodné nabídky a na okraji slovenského hlavního města koupila pozemek, který bude do budoucna skvěle dopravně dostupný i z centra. Nyní se totiž v této oblasti buduje okruh.

Areál ve Slovensku pomůže zásobovat i Maďarsko

Na pozemku o velikosti 10 000 m2 bude do tří let stát nové moderní logistické centrum, a to včetně krásných kancelářských prostor a rozlehlého showroomu. Pro zákazníky to znamená nejen výrazné rozšíření skladového sortimentu, ale i rychlou dodávku objednaného zboží po celém Slovensku.

„A co je podstatné, budeme si moci dovolit posílat do Bratislavy velké kamiony přímo z výroby bez nutnosti přeskladování v Praze. Tím se výrazně uleví skladu ve Slivenci, odpadne spousta zbytečné administrativy a fyzické práce a navíc, což je neméně podstatné, se celý proces výrazně zlevní. Když pak tyto nižší náklady promítneme do konečné ceny zboží, získáme náskok před konkurencí, což opět přispěje ke zvýšení obratu a prestiže na slovenském trhu,“ prozradil Ladislav Kroupa, jednatel společnosti Enprag kovový nábytek.

Areál ve Slivenci, kam se společnost Enprag s.r.o. přestěhovala v roce 2013, pomohl ke skokovému růstu obratu firmy. Společnost tedy věří, že vybudování podobného zázemí na Slovensku povede k dalším úspěchům.

Díky novému areálu na Slovensku budou také lepší možnosti pro zásobování firmy Metaltip Kft., kterou společnost Enprag založila v loňském roce v maďarském Györu.

„Na maďarský trh momentálně dodáváme především výrobky britské firmy Bisley, jako jsou kartotéky, spisové skříně, kancelářské kontejnery, regály, šatní skříňky a mnoho dalšího. Máme pro tento sortiment vytvořený e-shop na adrese www.bisley.hu, ale rádi bychom nabídku rozšířili i o dílenský nábytek a další produkty především pro průmysl. K tomuto účelu již máme ve výstavbě další web s e-shopem na URL www.fembutor.eu, zatím naplněný sortimentem dílny české výrobní firmy POLAK. Jeho úplné dokončení předpokládáme do konce roku 2018. Postupně do něj pak budeme importovat další produkty z celého našeho portfolia,“ uvedl Ladislav Kroupa.

Firmě Enprag kovový nábytek se daří

Firmě Enprag kovový nábytek se díky ekonomickému růstu celého evropského regionu i nadále nebývale daří. Také kalendářní rok 2018 bude ve znamení výrazného zvýšení obratu. Společnost Enprag si tak může dovolit i finančně náročnější investice, které se jí určitě brzy vrátí.

Dílenský a průmyslový nábytek společnosti Enprag si za téměř 25 let působení na trhu vybudoval dobrou pověst. Firma zabrousila i do oblasti štíhlé výroby, která je stěžejní nejen pro rychle se rozvíjející oblast Průmyslu 4.0. „Naše snaha a investice do tohoto náročného oboru se již vyplácí, stále víc se na nás obracejí velké a renomované společnosti z Česka a zahraničí,“ říká Ladislav Kroupa.

Uvažujete o nákupu nového nábytku a dalšího vybavení pro svou firmu? Obraťte se na tým profesionálních obchodníků společnosti Enprag, které vám rádi pomohou vybrat to pravé právě pro vás. Vaše zakázka postupně projde od obchodníků přes logistiku a sklad až po řidiče a montážníky firmy Enprag, kteří vám nábytek přivezou až na místo.

„Vaši důvěru určitě nezklameme,“ slibuje Ladislav Kroupa.

Společnost Enprag s.r.o. nabízí své produkty na stránkách www.kovovynabytek.cz, www.bisley.cz a www.stihlavyroba.eu.