Češi si oblíbili elektrokola, Lectron boduje s Taurou i Esconderem

Oba spojuje snaha nabídnout co nejvíce za férovou cenu a uspokojit i cyklisty, kteří od elektrokola chtějí víc než jen pomoc do kopce.

Na první pohled působí jako klasická horská kola. Při bližším zkoumání ale překvapí propracovaným rámem, silným motorem a výbavou, kterou běžně najdete až u vyšší střední třídy. Značka Lectron, která na českém trhu působí už šestnáct let, letos výrazně posílila nabídku a dál potvrzuje, že tuzemská elektrokola mohou směle konkurovat známým zahraničním značkám.

Zavedený výrobce Lectron těží z toho, že kola navrhuje, vyvíjí i montuje. Díky tomu může pružně reagovat na poptávku a vytvářet modely, které dávají smysl jak technicky, tak prakticky, a přitom zůstávají cenově dostupné. Mezi aktuální taháky patří model Taura PSX, který zaujme netradičně řešeným rámem, ale také novinka Esconder FSX, celoodpružené elektrokolo do náročnějšího terénu. Obě kola přitom využívají nový motor Panasonic GX Ultimate, který nabízí vysoký točivý moment (95 Nm) a tichý, plynulý chod i v náročném profilu.

Taura PSX: nízký nástup a snadnou manipulaci ocení nejen ženy

Taura PSX je vybavena jako klasické horské elektrokolo, ale klíčový rozdíl poznáte už při prvním nasednutí. Rám je totiž navržen s nízkým nástupem, což značně usnadňuje manipulaci, což ocení především ženy, starší cyklisté nebo ti, kdo kolo často využívají při delších výletech s častým zastavováním. „Když jsme s tímto typem rámu přišli poprvé, cyklisté byli nadšení. Spousta méně náročných uživatelů dnes chce na horském elektrokole pohodlné nastupování a klasická horní rámová trubka jim nevyhovuje. Komfort je čím dál důležitější,“ říká Václav Dvořák, investor v oboru elektromobility a spoluzakladatel značky Lectron.

Kolo ale rozhodně nepůsobí kompromisně. Naopak. Výbava zahrnuje motor Panasonic, odpruženou vidlici RockShox Judy Silver se zdvihem 120 mm, převody Shimano Deore a hydraulické kotoučové brzdy Shimano.

Baterie s kapacitou 720 Wh umožňuje dojezd až 170 km, přičemž napájení i řízení motoru jsou řešeny s důrazem na přirozený projev a plynulost. Intuitivní ovládání na řídítkách a přehledný barevný displej doplňuje nastavení asistence v několika režimech. Nejvyšší mód přidává motor (pomoc) rychle i při nízkých otáčkách, režim ECO pak šetří energii na delší trase.

Esconder FSX: pohodlí celoodpruženého rámu

Zatímco Taura PSX cílí na pohodlnou jízdu i v lehčím terénu, Esconder FSX míří o úroveň výš. Jde o celoodpružený model, který se nezalekne trailu, šotoliny ani delšího přejezdu hor. Rám využívá stejný motor i baterii jako Taura, ale přidává vzduchové zadní odpružení s optimálním zdvihem a progresivní geometrií. Elektrokolo je stabilní, dobře vede stopu i v rychlosti, a přitom si zachovává hravý projev. Výsledkem je univerzální stroj (nejen) pro sportovněji založené jezdce.

Kolo od Lectronu typu Esconder FSX zvládne díky svým technickým parametrům jízdu i v náročném terénu.

Zajímavé je i ladění motoru. Lectron totiž používá vlastní softwarové nastavení, které klade důraz na citlivé dávkování výkonu a přirozené reakce. Kolo působí živě a jezdec má v každé fázi k dispozici právě tolik výkonu, kolik pro jízdu s plnou kontrolou potřebuje. Do terénu se pak hodí robustní komponenty včetně pevných os, výkonných brzd a širokých plášťů, které dobře tlumí nárazy a drží stopu i na sypkém podkladu.

Kvalita od profesionálů ve skvělém poměru s cenou

Lectron dokáže dlouhodobě potěšit jezdce, kteří chtějí kvalitu a výkon, ale nechtějí utratit desítky tisíc navíc jen za logo. Model Taura PSX se drží pod hranicí 65 tisíc korun a Esconder FSX pod 84 tisíc korun, přičemž nabízejí komponenty, jaké dříve patřily do vyšších cenových tříd. Výsledkem je nabídka, která dává smysl nejen na papíře, ale hlavně v terénu. Lectron navíc disponuje silným zázemím, a to jak vývojovým, tak prodejním. V Česku spolupracuje s více než 250 prodejnami a zajišťuje také odborný servis. Výroba i ladění kol se uskutečňuje v blízkosti Brna. Značka Lectron i letos potvrzuje, že česká elektrokola mají své místo i v náročnější konkurenci. Kombinace vlastního vývoje, pečlivé montáže a chytrého výběru komponentů z ní dělá hráče, kterého by neměl přehlédnout žádný rekreační ani sportovní cyklista. Novinky pro letošní sezónu navíc ukazují, že vysoký výkon a značkové komponenty už dávno nejsou výsadou jen těch nejdražších modelů.

Značka Lectron disponuje stabilním zázemím, najdete ji ve více než 250 prodejnách v Česku.

Pokud tedy hledáte elektrokolo, které nezklame výkonem, ale zároveň si zachová pohodlí a cenovou dostupnost, Lectron má rozhodně co nabídnout. Modely Taura PSX a Esconder FSX dokazují, že česká značka dokáže reagovat na reálné potřeby jezdců a že kvalita nemusí nutně znamenat vysokou cenovku.