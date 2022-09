Nekvalitní palivo? Výměna zanesených vstřikovačů stojí desítky tisíc

Pokud potřebuje český motorista natankovat, má skutečně velký výběr. V České republice je kolem 4 000 veřejných čerpacích stanic, což v přepočtu na jednoho obyvatele činí z tuzemska evropskou velmoc. Přestože díky konkurenci, ale i pravidelným kontrolám České obchodní inspekce kvalita na trhu dostupných paliv roste, měl by každý majitel automobilu zvážit, zda se mu při nákupu benzinu či nafty vyplatí šetřit každou korunu.

Karbonové usazeniny – problém všech motorů, který není vidět

Karbonové nečistoty, vznikající při spalování benzinu i nafty, mohou v motoru nadělat spoustu potíží. Hrozí nejen snížení výkonu, ale při výraznějším zanesení palivového systému může dojít až k omezení funkce vstřikovačů paliva, jejichž výměna či servisní dekarbonizace by mohla majitele automobilu stát až desetitisíce korun.

Záludností nesprávně fungujících vstřikovačů je i skutečnost, že běžný řidič jen velmi těžko zjistí, že je něco špatně. Odhalení často přijde až ve chvíli, kdy už je pozdě.

Ucpané vstřikovače mohou znamenat i vyřazení vašeho auta z provozu, což vyvolává řadu nepříjemných situací. Zkuste si představit, že jste na cestě na důležitou schůzku či jedete s celou rodinou na vysněnou dovolenou a nemůžete kvůli poruše motoru pokračovat. Kromě stresu musíte následně řešit i odtah vozu, což přináší další časové ztráty i nemalé finanční náklady.

Investice do prevence, která se vrátí

Je to podobné jako u potravin – u nich však Češi již dávno vědí, že co je levné, nebývá vždy nejkvalitnější a nejzdravější. A úplně stejně to platí i při tankování automobilu.

Prodejci vysoce kvalitních pohonných hmot obohacují svá paliva o speciální aditiva, která sice o něco prodražují cenu těchto paliv, ale zároveň však mají velmi pozitivní vliv na čistotu motoru, jež je klíčová pro jeho správný chod.

Vysokým podílem těchto čistících aditiv se vyznačují například paliva značky Shell, vyvíjená v laboratořích v německém Hamburku. Všechna paliva Shell – napříč celým portfoliem produktů od řady Shell FuelSave až po Shell V-Power jsou plně aditivovaná a mají zásluhou svého složení schopnost zabraňovat vzniku karbonových usazenin, které se v motoru postupem času tvořit. Paliva Shell V-Power obsahují vyšší množství aditiv než základní paliva Shell – díky tomu dokonce pomáhají odstranit již vzniklé usazeniny.

Pokud tedy chcete snížit rizika nečekaných poruch na cestách, představuje tankování kvalitního paliva z dlouhodobého hlediska tu nejlepší prevenci, kterou můžete svému vozu dopřát.