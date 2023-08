Autosedačka pro školáka? Bezpečnost možná omylem podceňujete i vy

Přimíchejme k tomu trochu nepozornosti a zbrklé řidičské manévry a riziko pro celou posádku je na světě. Opatrné řízení je jedna věc, v každém případě je však třeba dbát na jeden z nejdůležitějších prvků zajišťujících bezpečnost - dětskou autosedačku. A to platí nejen pro ty nejmenší, ale i pro školáky. Klasický podsedák, který mnozí rodiče považují za postačující, totiž často nesplňuje potřebnou úroveň ochrany.

Ačkoliv se může zdát, že velká autosedačka s vysokými bočnicemi určená pro školáky je výdobytkem moderní doby, za který není nutné utrácet, je důležité si uvědomit, že bezpečnost dítěte v autě by měla být vždy na prvním místě. Podle současného zákona musí mít autosedačku nebo podsedák každé dítě, které neměří více než 150 cm a neváží více než 36 kg – jak má tato ochrana vypadat, však zákonem konkrétně specifikováno není. Spousta rodičů tak sahá po levnějších podsedácích, které se dají snadno přemisťovat z auta do auta a při nevyužití nezaberou tolik místa. Klasický podsedák bez zádové a hlavové opěrky a bočních ochranných prvků však nemusí být v případě autonehody dostatečný. Citlivé partie jako hlava a krk jsou při nehodě nebo nárazu zranitelné, a odpovídající ochrana tak může předejít kritické situaci.

Rostoucí autosedačky pro bezpečné cestování

Aby byla bezpečnost dítěte zajištěna v co největší míře při každé jízdě, doporučují experti vozit dítě v autosedačce s vysokou zádovou opěrkou a ochranou hlavy až do dosažení výšky 150 cm. Tento typ autosedaček je navržen tak, aby individuálně rostly společně s dítětem. Některé jsou vhodné již pro děti od 9 kg, nicméně všechny může dítě využívat až do dosažení výšky 150 cm. Maximální váha dítěte je povětšinou omezena na 36 kg, někteří výrobci, jako například CYBEX, ovšem nastavují limit svých rostoucích autosedaček až na 50 kg.

Ideální pro děti školou povinné je model Solution T i-Fix určený pro skupinu od 15 – 50 kg. Je vybaven pohyblivými bočnicemi, které se rozšiřují společně se zvyšováním hlavové opěrky a dají se jednoduše nastavit, kdykoliv vám dítě trochu povyroste. Vylepšený systém ventilace zajišťuje dokonalý teplotní komfort a patentovaná naklápěcí opěrka hlavy se postará o pohodlný a bezpečný spánek – hlava totiž i při spánku nepřepadne dopředu, ale zůstane v bezpečí ochranné zóny.

Jak na správný výběr

Pokud také přemýšlíte nad pořízením rostoucí autosedačky, nezapomeňte, že nejlepším způsobem, jak vybrat tu pravou pro vaši rodinu, je vyzkoušet si daný model na vlastní kůži. Vyrazte s dítětem na výlet do kamenné prodejny autorizovaného prodejce a vybírejte autosedačku společně. Na trhu je k dispozici nepřeberná škála barev a různých provedení, a třeba tak přijdete na to, že vaše malá princezna se na místo pastelové růžové bude chtít vozit ve světle zelené, do které se pak bude usazovat s radostí a bez zbytečných cavyků.

Bezpečí a komfort vašeho školáka na cestách začínají u správné volby autosedačky – odstartujte nový školní rok bezpečně s autosedačkou, na kterou se můžete spolehnout.