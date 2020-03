Autonaklik.cz? Agregátor nabídky, srovnávač a automobilový eshop

Všichni již dobře známe agregátory pro rezervace hotelů či rozvozy jídla. Jak ale asi správně tušíte, u objednání pizzy to nekončí a pozornost si získává inovace na trhu s auty.

Pokud byste si ještě před rokem chtěli pořídit nový vůz z pohodlí obýváku online, čekal by vás velmi zdlouhavý proces. Prezentaci skladových vozů online byste sice našli, nicméně byste se nevyhnuli kontaktování jednotlivých dealerů, jednoho po druhém. Ceny ani skladové zásoby přitom na webech prodejců mnohdy nejsou aktuální, a proto byste museli žádat o cenové nabídky zvlášť od každého prodejce.



Dnes je již situace jiná. Autonaklik na své online platformě soustředí přes 10 000 nových aut a ještě v první polovině tohoto roku plánuje nabídku ztrojnásobit. V čem se ale liší od auto portálů, které jsme znali dodnes?

V nabídce autonaklik.cz najdete výhradně nové a předváděcí vozy a princip fungování je prostý. Projekt dnes spolupracuje s více než polovinou dealerství v ČR a nabízí pouze vozy, které jsou skladem. Zákazník tak může jeden den objednat a druhý den již odjíždět v novém.

„Ještě před spuštěním jsme si vytyčili cíl doručit nový vůz k zákazníkovi dříve, než to obyčejně trvá České poště s dopisem. Jsem moc rád, že se nám to daří,“ řÍká leader projektu Ondřej Žilka.

Další přidanou hodnotou pro uživatele je pravidlo tzn. WYSIWYG (what you see is what you get), neboli co vidíte na webu, to je k dispozici a my vám přesně tento vůz doručíme. Na rozdíl od katalogových nabídek se jedná o reálná auta zaparkovaná u prodejců a čekající na nové majitele.

Jak na to ?

Pokud přemýšlíte o nákupu auta s nájezdem do 5 tis. km, je to velmi prosté.

Nejprve si vyberete, zda pro vás bude to pravé Citigo, Multivan či BMW i8. V nabídce najdete i užitkové vozy. Pokud však nemáte vybraný konkrétní vůz, skvěle vám poslouží filtr, kde zadáte své podmínky (cenu, palivo, karoserii, atd) a stránka vám vygeneruje vozy přesně podle vašich požadavků.

Dále si sami zvolíte, jakým způsobem chcete auto financovat. Možnosti jsou operativní leasing, úvěr a nebo hotově.

Tým autonaklik se následně pouští do práce a na přímo s dealerem vyřizuje veškerou administrativu tak, abyste druhý den opravdu mohli odjíždět v novém.



Důležitým faktorem je rovněž cena, kterou za vás autonaklik vyjednává s cílem získat slevu, na kterou byste jako jednotlivec nedosáhl. A pokud chcete vozidlo financovat skrze úvěr nebo využít možnost operativního leasingu, během 24 hodin je vyřízeno i toto.

Co bude dále?

Netajíme se tím, že jakmile se plně etablujeme na českém trhu, vyrazíme i za hranice, což by se mělo stát v následujícím roce. Nyní nás ale čeká ještě spousta práce na samotném portálu, který se brzy dočká jak technologických změn, tak i vylepšení zákaznického servisu. „Chceme zkrátka docílit toho, abyste si na nákup auta nemuseli brát dovolenou, ale vyřídili vše z pohodlí domova. Snad tedy kromě testovací jízdy,“ dodává Žilka.