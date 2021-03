AUTO JAROV přináší na český trh absolutní novinku

Vozidla z programu Audi Approved Plus jsou výborně zdokumentovaná a obvykle maximálně dva roky stará. Jejich původ a celá doba provozu jsou dokonale známy, technický stav je dopodrobna popsán a vždy jsou stále v tovární záruce od výrobce. Některé vozy mají najeto pouze několik kilometrů, protože sloužily například pro prezentaci.

Nabídka zahrnuje kompletní modelovou řadu značky Audi, nejrůznější motorizace a výbavy, včetně hybridních a plně elektrických vozidel. Vybere si tak opravdu každý příznivce této prestižní značky.

Vybírejte v AUTO JAROV Kunratice z celé německé databáze!

Program navíc přináší českým zákazníkům skvělou novinku: zákazníci mohou vybírat nejen vozidla skladem v autosalonu Audi AUTO JAROV Kunratice, která jsou určena k okamžitému odběru, ale také přímo ze skladu výrobce. Prodejci autosalonu mají do německé databáze přístup a rovnou mohou vyhledat konkrétní vozidla, která splní přání a požadavky zákazníků. „V Německu je skladem více než 15 tisíc vozidel, je tak skutečně z čeho vybírat,“ prozradil Pavel Šlechta, manažer prodeje AUTO JAROV Kunratice.

Program Audi Approved Plus AUTO JAROV Kunratice nabízí atraktivnější cenové podmínky, než kdyby si pro stejný vůz zákazníci osobně dojeli do Německa. Autosalon pro své zákazníky zajišťuje nejen dopravu do České republiky, ale také kompletní vyřízení registrace vozu. Novým majitelům tím odpadá starost s vyřizováním úředních dokumentů.

Hlavní výhody – cenové zvýhodnění a dostupnost vozidla

„Zákazník si v porovnání s novým vozem může za stejnou cenu koupit například více vybavené vozidlo, o třídu vyšší nebo s výkonnějším motorem. Stav vozu se navíc blíží stavu nového vozu. Velkou výhodou je také dostupnost. Dnes není výjimkou, že se na některé vozy čeká i déle než 6 měsíců. Naproti tomu jsme schopni vozidlo z programu Audi Approved Plus nabídnout okamžitě a pokud si zákazník vybere vozidlo z německého skladu, jsme schopni ho dodat do 3 týdnů,“ uvedl Pavel Šlechta.



Rychlost dodání oceníte především u sportovních vozů a kabrioletů, které si chcete užít za krásného počasí. Tedy zejména teď na jaře a v létě.

Na referenční vozidla z programu Audi Approved Plus lze využít nabídky výhodného financování nebo pojištění. Další možností je prodat svůj starší vůz na protiúčet.

Více informací najdete na www.autojarov.cz.